Staroľubovnianska nemocnica prežíva najhoršiu situácia od vypuknutia pandémie, COVID oddelenia sú zaplnené

Nemocnica v Starej Ľubovni zažíva najhoršiu situáciu za celé obdobie pandémie ochorenia COVID-19.

Povedal to pre agentúru SITA riaditeľ nemocnice Peter Bizovský. Situácia je podľa jeho slov alarmujúca, v súčasnosti sú lôžka na COVID oddeleniach zaplnené na 100 percent.

V Staroľubovnianskej nemocnici v pondelok majú obsadených všetkých 28 kyslíkových lôžok.

„Štyria ľudia sú na umelej pľúcnej ventilácii, čo je tiež plné. Sedem pacientov je na detskom oddelení, ide o päť pozitívnych detí, z nich jedno potrebuje kyslík, a umiestnený tam bol aj novorodenec s matkou po pôrode,“ informoval Bizovský. Dodal, že iba na toto oddelenie by ešte možno vedeli zobrať päť detí.

K pondelku nemocnica podala pacientom 24 monoklonálnych protilátok. Ide o kombináciu kasirivimab/imdevimab pre pacientov s rizikom vážneho priebehu ochorenia COVID-19.

„Z nich išli trom pacientom, ktorí boli zaočkovaní, zvyšok predstavujú tí, ktorí zaočkovaní neboli. Tu je ďalší dôkaz toho, že očkovanie má význam, a hlavne u ľudí nad 50 rokov veku,“ pripomenul riaditeľ nemocnice.

Dodal, že za celé obdobie súčasnej vlny pandémie skončil na umelej pľúcnej ventilácie podľa jeho slov len jeden zaočkovaný, ostatní sú všetci nezaočkovaní.

„Ventilácie pritom trvajú nekonečnú dobu, niekedy dva, niekedy tri týždne a nakoniec potom zistíte výsledok, ktorý je často smutný,“ uviedol.

Staroľubovniansky okres sa nachádza piaty týždeň v treťom stupni ohrozenia, teda v čiernej farbe. Zaočkovanosť okresu bola k 11. novembru na úrovni 35,74 percenta, v prípade ľudí vo vekovej skupine nad 50 rokov viac ako 59-percentná.

Ako informoval primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko, v piatok 12. novembra sa jednodávkou vakcínou Janssen počas očkovania v miestnom kultúrnom dome nechalo zaočkovať 186 ľudí, očkovať sa tam bude aj nasledujúci piatok.

Zvýšený záujem o očkovanie eviduje aj nemocnica, ktorá len v piatok zaočkovala viac ako 400 ľudí, z toho 120 záujemcom podali prvú dávku vakcíny. Podľa Bizovského dostalo prvú dávku celkovo v okrese počas piatku viac ako tristo ľudí.

