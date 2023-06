Starobných penzistov na Slovensku ubudlo, ale počet vyplácaných dôchodkov vzrástol o tisíce

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu minulého mesiaca 1 milión 403,6 tisíca dôchodcov na Slovensku. V porovnaní s októbrom minulého roka ide o pokles o 1,9 tisíca penzistov.

Počet vyplácaných dôchodkov, ktorých môže penzista dostávať aj viacero súčasne, v októbri medziročne klesol o 1,3 tisíca na 1 milión 709,6 tisíca. Vyplýva to zo štatistík Sociálnej poisťovne.

Počet vyplácaných starobných dôchodkov sa v porovnaní s októbrom vlaňajška zvýšil. Na konci októbra tohto roka poisťovňa vykázala 1 milión 92,8 tisíca starobných penzií, čo bolo medziročne o 5,8 tisíca viac.

Počet predčasných starobných dôchodkov sa však medziročne znížil o 1,8 tisíca na 11,7 tisíca. Poisťovňa vyplácala ku koncu minulého mesiaca 228,7 tisíca invalidných dôchodkov, čo bolo o 5,7 tisíca menej ako v októbri minulého roka.

