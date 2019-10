Starobné dôchodky sa po zavedení ústavného stropu krátiť nebudú, vyhlásil Fico

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Predseda strany Smer-SD Robert Fico odmieta vyjadrenia o tom, že po zavedení ústavného stropu na dôchodkový vek budú mať ľudia nižšie dôchodky.

"Oznamujem všetkým, že klamú, ak hovoria o tom, že sa dôchodky budú krátiť," povedal na piatkovej tlačovej besede. Ak podľa neho ľudia budú chcieť, budú môcť pracovať aj po dosiahnutí dôchodkového veku.

"Čo to je za nezmysel, ako sa budú krátiť dôchodky," spýtal sa Fico. Zopakoval svoje vyjadrenie o tom, že nechce, aby ľudia išli do penzie ako 72-roční.

Automatické zvyšovanie penzijného veku

V doložke sociálnych vplyvov návrhu ústavného zákona pritom poslanci za Smer-SD ako predkladatelia uvádzajú, že "vplyvom zavedenia stropu na dôchodkový vek klesne miera náhrady novopriznaných dôchodkov vplyvom nižšieho získaného obdobia dôchodkového poistenia. To znamená, že dôchodcovia budú síce poberať dôchodok dlhšie, ale v nižšej výške".

Aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila na to, že výška novopriznaných dôchodkov sa v porovnaní so súčasnou legislatívou do budúcnosti automaticky zníži takmer o 10 %, a to následkom menšieho počtu odpracovaných rokov u ľudí odchádzajúcich do dôchodku.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter upozornil na to, že v súčasnosti pracuje približne 250 tisíc dôchodcov. "Možno v budúcnosti ich bude pracovať ešte viac," povedal.

Pripomenul, že v roku 2012 strana Smer-SD presadila automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku od roku 2017, a to podľa nárastu strednej dĺžky dožitia. "Prišiel čas, že je potrebné isté veci konkretizovať," tvrdí. Upozornil na to, že v tomto roku bude mať Sociálna vyrovnaný rozpočet. "To je odpoveď pre všetkých, ktorí kričia a hovoria o tom, ako nebudú dôchodky, ako budú krátené," povedal Richter.

Schválili ústavný zákon

Parlament vo štvrtok schválil ústavný zákon od poslancov za Smer-SD, ktorým sa od júla tohto roka zavedie strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, bude mať právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ak žena vychovala dve deti, bude môcť ísť do penzie najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi bude mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.

Za schválenie ústavného zákona hlasovalo 91 poslancov, 37 bolo proti a 15 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Zavedenie stropu na penzijný vek okrem poslancov za Smer-SD podporili poslanci za SNS, Sme rodina, ĽS Naše Slovensko, traja poslanci za Most-Híd a nezaradení poslanci Alena Bašistová, Rastislav Holúbek, Juraj Kolesár, Peter Marček a Martina Šimkovičová.





Schválený ústavný zákon obsahuje aj ustanovenia o tom, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.





Do ústavného zákona vložili poslanci za Smer-SD aj ustanovenia o minimálnej mzde. V návrhu ústavného zákona sa uvádza, že "každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda". Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ústavný zákon ponecháva na obyčajný zákon.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

