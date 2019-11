Stará Ľubovňa sa nevzdáva zámeru obnovy mestskej plavárne, ale na opravy potrebuje státisíce eur

POPRAD 7. mája (WebNoviny.sk) – Mesto Stará Ľubovňa sa nevzdáva zámeru obnovy mestskej plavárne napriek tomu, že zatiaľ nemá dostatok finančných prostriedkov.

V minulosti ju mala zrekonštruovať spoločnosť, ktorá ju od mesta dostala do nájmu za symbolické jedno euro, a hoci na tento účel podľa primátora Ľuboša Tomka získala aj grant, nakoniec z plánov zišlo.

Samosprávu trápia náklady na prevádzku

„Boli tu rôzne alternatívy, no v súčasnosti je pre nás najschodnejšia cesta rekonštrukcie z vlastných zdrojov, kde by rozpočet nemal presiahnuť 1,5 milión eur,“ vysvetlil pre agentúru SITA. Samospráva ešte nemá projektovú dokumentáciu a rok 2019 vníma v tomto smere ako prípravný.

S obnovou plavárne by sa mohlo začať najskôr v roku 2020, podľa primátora však bude všetko závisieť od finančných zdrojov, ktoré bude mať mesto k dispozícii.

Viac ako tridsaťročná plaváreň je pre verejnosť stále otvorená, samosprávu však trápia vysoké náklady na jej prevádzku a údržbu.

Chceli by vybudovať wellness centrum

O fungovaní plavárne v budúcnosti sa hovorilo aj začiatkom apríla počas workshopu, ktorý na túto tému pripravil mestský úrad. Diskutovali o nej okrem iných aj niektorí mestskí poslanci, projektanti či aktivisti.

Podľa prednostu Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleša Solára identifikovali viaceré problémy, ktoré súvisia predovšetkým s havarijným stavom technológie, vzduchotechniky, ale aj statiky suterénu plavárne.

Okrem interiéru je potrebná aj vonkajšia rekonštrukcia objektu, ktorá by sa mala týkať zateplenia obvodového plášťa a strechy. Otázne je aj funkčné využitie interiéru.

„Najvhodnejšou alternatívou je zachovanie plaveckého bazéna, vybudovanie relaxačného bazéna vrátane wellness prvkov i čiastočného športového vybavenia, bazéna menších rozmerov určeného pre najmenších. V takomto prípade je však nevyhnutné spojiť súčasné priestory šatní, zmenšiť ich rozlohu a vybudovať prezliekarne slúžiace pre obe pohlavia, tak, ako je to v súčasnosti vo väčšine akvaparkov alebo plavární v iných mestách," uviedol prednosta s tým, že zatiaľ podľa neho nie je jasné ani to, v ktorej časti by sa mohlo nachádzať spomínané wellness centrum.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !