Staňte sa skutočnou Popoluškou

Jedna topánka, jeden očarujúci princ, no množstvo výhier. Príďte si vyskúšať osudovú črievičku a možno práve vy si odnesiete nový pár topánok zadarmo alebo inú drobnosť. Ako na to? Stačí navštíviť vybrané predajne Baťa, posadiť sa do kresla, vyskúšať si krásnu črievičku a ak vám sadne, ste našou Popoluškou. V prípade, že vám nesadne, nezúfajte. Žiadna dáma neodíde z predajne s prázdnymi rukami. Princ na ceste za hľadaním Popolušky rozdá množstvo cien a tá hlavná, v podobe nových topánok, čaká na každú 25-tu Popolušku.