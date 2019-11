Standard & Poor’s varuje pred brexitom bez dohody, priblížila možné riziká pre Veľkú Britániu

LONDÝN 31. októbra (WebNoviny.sk) – Veľkej Británii hrozí v prípade odchodu z Európskej únie bez dohody okamžitá a dlhotrvajúca recesia, rast nezamestnanosti a inflácie. Uviedla to medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poors, ktorá predpovedá, že v prípade brexitu bez dohody sa britská ekonomika v roku 2019 zmenší o 1,2 percenta. Ak sa dohoda dosiahne, hospodárstvo krajiny podľa agentúry posilní o 1,3 percenta.

S&P síce uviedla, že jej základný scenár stále ráta s tým, že Británia a EÚ dospejú k určitej dohode o ich budúcich ekonomických vzťahoch, ale pozoruje "zvýšené riziko toho, že Británia odíde z EÚ, a hlavne zo spoločného trhu únie, bez dohody".

Agentúra upozornila, že to by mohlo viesť k prudkému rastu britskej nezamestnanosti do roku 2021 na 7,4 percenta z terajšej úrovne 4 percentá, ktorá je najnižšia za štyri desaťročia.

Inflácia v Británii by sa podľa S&P do polovice budúceho roka zdvojnásobila na 4,7 percenta. Ceny domov v krajine by podľa agentúry mohli do roku 2020 klesnúť o 10 percent. S&P dodala, že brexit bez dohody by "pravdepodobne" viedol k "zníženiu" ratingu Británie.

