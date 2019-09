Stále mladý Karel Gott nadchol Ružomberok

RUŽOMBEROK 10. decembra 2018 (WBN/PR) - Športová hala Koniareň v Ružomberku sa počas piatka a soboty premenila na okúzľujúce miesto s atmosférou zimnej rozprávky. Koncert, na ktorom nadšenému publiku zaspievala najväčšia hviezda česko-slovenskej popmusic Karel Gott pripravila Nadácia SUPRA a Občianske združenie Ružomberčan.

Koncert v znamení zvučných mien

Hudobnú časť odštartovala domáca Muzikálová súkromná základná umelecká škola Alkana. Hneď po nej sa na pódiu objavila česká speváčka Ilona Csáková s nezameniteľným hlasom. Poriadnu dávku elánu so sebou prinieslo aj vystúpenie charizmatického Vaša Patejdla, ktorého na pódiu vystriedala talentovaná finalistka SuperStar Markéta Konvičková.

Hlavnou a najviac očakávanou hviezdou večera bol však Karel Gott

Najvýznamnejší a najpopulárnejší spevák v dejinách česko-slovenskej populárnej hudby sa do Ružomberka vrátil po tridsiatich piatich rokoch. Atmosféra v Koniarni nabrala po jeho príchode na pódium výnimočný a neopakovateľný charakter. Svoje piesne často uvádzal pre neho príznačným a vtipným slovom na úvod, čím opäť potvrdil, že je nie len úžasný spevák, ale aj človek so zmyslom pre humor. Spoločnosť počas vystúpenia mu robili aj jeho dcéry. Mladšia Nelly mu spolu s ďalšími dievčatami pri niektorých piesňach dotvárala tanečnú zložku. Staršia dcéra Charlotte si so svojím otcom dokonca zaspievala známu pieseň Zvonky štěstí. "Kedysi som s Darinkou Rolincovou spieval krásnu pieseň. Volala sa Zvonky štěstí. Tentokrát som si na túto pesničku pozval tiež 12-ročnú speváčku, aj Darinka mala v tom čase 12 rokov, ktorá rada spieva a je to moja staršia dcéra Charlotte," uviedol svoj duet s dcérou Karel Gott. Od obecenstva si vyslúžil niekoľkokrát standing ovation a neutíchajúci búrlivý potlesk. "O Ružomberku som počul samé chvály. Môj priateľ Milan Fiľo ma sem už dlho pozýval a som rád, že sa nám podarilo zorganizovať nie jeden, ale hneď dva koncerty. Publikum je úžasné a musím povedať, že za tých 35 rokov, čo som tu nebol, sa vôbec nezmenilo," povedal vždy dobre naladený Karel Gott.

Nadácia, ktorá pomáha a šíri radosť

Vianočný koncert organizovala v poradí už tretíkrát Nadácia SUPRA v spolupráci s Občianskym združením Ružomberčan. Nadácia SUPRA funguje od roku 2016 a jej cieľom je pomáhať sociálne slabším, jednotlivcom aj komunitám, ktoré realizujú projekty na zlepšenie života v Ružomberku a regióne dolného Liptova. V roku 2018 podporila Nadácia SUPRA projekty v hodnote 169 782€. Patrila k nim podpora zdravia občanov regiónu, podpora seniorov a znevýhodnených občanov, podpora talentov a tiež projekty na rozvoj detí a mládeže regiónu. Milan Fiľo, zakladateľ a najväčší prispievateľ Nadácie SUPRA, vyjadril veľké poďakovanie Karlovi Gottovi za to, že prijal jeho pozvanie a poctil Ružomberok svojou návštevou. "Chcel by som poďakovať, že takýto významný človek prišiel medzi nás. Aj napriek svojmu nabitému programu, z ktorého si naozaj môže vyberať kde a pre koho bude spievať, prišiel do Ružomberka a je medzi nami. Aj keď v našom podniku vyrábame "Maestro" - jeden z najlepších a najkvalitnejších papierov, Maestro ako Karel Gott je len jeden," uzavrel s úsmevom Milan Fiľo.

