Stále mi znie v ušiach ohromujúci aplauz fanúšikov, Chára je vďačný a hrdý na Boston

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) - Zdeno Chára vedel, že hokejisti Bostonu majú najlepších fanúšikov, ale neuvedomoval si to, až kým sa nepostavil pred nich pred finálovým zápasom číslo 5.

Vtedy sa mu ušiel najväčší aplauz, keď sa aj so zlomenou čeľusťou rozhodol dohrať v konečnom dôsledku neúspešné finále play-off o Stanleyho pohár.

Hrdý Bostončan

Boston prehral so St. Louis 3:4 na zápasy a najvzácnejšiu klubovú hokejovú trofej namiesto neho zodvihol ako prvý nad hlavu kapitán Blues Alex Pietrangelo.

"Je to už pár dní, ale stále mi znie v ušiach ten ohromujúci aplauz našich fanúšikov. Bol to neuveriteľný zážitok užívať si vašu podporu. Som veľmi hrdý na to, že som Bostončan. Svoj hlavný cieľ sme síce, my hráči, nesplnili, ale sme vďační za to, že sme vás urobili hrdými," prihovoril sa Zdeno Chára fanúšikom na svojom instagramovom profile po skončení sezóny.

Chára po finále potvrdil že jeho čeľusť po zásahu pukom vo štvrtom finálovom súboji bola zlomená a držala pokope len zásluhou drôtov a skrutiek, ktoré mu tam implantovali lekári. Zároveň hral so špeciálnym chráničom čeľuste, ktorý bol prepojený s jeho prilbou.

Viera v tvrdú prácu

Jeho úplné zotavenie si vyžiada 5-6 týždňov a prvé dni po zranení mohol prijímať iba tekutú stravu. Toto všetko ho neodradilo od toho, aby regulárne dokončil sériu ako kapitán Bruins. Informoval o tom portál boston.com.





"Máme v tíme výnimočnú skupinu hráčov aj trénerov. Slovami sa ani nedá vyjadriť, koľkokrát sme počas sezóny našli odpoveď na nepriazeň osudu a prijali výzvu. Veríme v tvrdú prácu, vzájomne sa podporujeme a rešpektujeme. Máme sa navzájom radi, a tak to vyzerá aj na ľade. V mene všetkých hráčov a z celého srdca ďakujem všetkým našim fanúšikom za podporu a lojalitu v uplynulej sezóne. Bez vás by sme sa nedostali tak ďaleko. Sľubujem, že sa vrátime," dodal Chára vo svojom poďakovaní sa fanúšikom.





Štyridsaťdvaročný Chára pôsobí v Bostone od sezóny 2006/2007 a má ešte zmluvu na jednu sezónu. V roku 2011 zdvihol nad hlavu Stanley Cup za celkové víťazstvo v play-off NHL. Odvtedy ešte dvakrát (2013, 2019) sa Boston s Chárom dostal až do finále, ale v rozhodujúcej sérii neuspel. Prvýkrát to bolo proti Chicagu a aktuálne už spomenutému St. Louis.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !