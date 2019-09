Štadión na Tehelnom poli prešiel certifikáciou, je pripravený na derby Slovana proti Spartaku

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) - Národný futbalový štadión (NFŠ) na bratislavskom Tehelnom poli úspešne prešiel certifikáciou a momentálne už nič nebráni tomu, aby v nedeľňajšom dueli 21. kola Fortuna ligy 2018/2019 medzi tímami ŠK Slovan Bratislava a FC Spartak Trnava zažil oficiálnu súťažnú premiéru.

Ako uvádza oficiálna stránka súťaže, oba kluby budú ďalej spolupracovať na organizácii prestížneho duelu tak, aby bol skutočným sviatkom slovenského futbalu nielen pre aktérov a divákov priamo na novom NFŠ, ale aj širokú futbalovú verejnosť prostredníctvom priameho televízneho prenosu dvoch vysielateľov.

Stretnutie sa uskutoční podľa plánu

Taký je hlavný záver utorkovej bezpečnostnej porady, na ktorej sa okrem predstaviteľov oboch klubov zúčastnili aj delegát Slovenského futbalového zväzu, zástupcovia Únie ligových klubov, Policajného zboru SR či mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

"Absolvovali sme veľmi konštruktívne rokovanie, na ktorom sa oba kluby i ostatní účastníci dohodli, ako budú spolupracovať pri organizácii tohto zápasu. Môžem potvrdiť, že z hľadiska našich noriem je všetko splnené a stretnutie sa uskutoční podľa pôvodného plánu v nedeľu 3. marca o 18.00 h na Národnom futbalovom štadióne na Tehelnom poli. My sme ani nikdy nepochybovali, že by to tak nemalo byť," poznamenal pre web Fortuna ligy výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.

Trnava najprv zápas odmietla

Zainteresované kluby sa v závere uplynulého týždňa nezhodli na niektorých otázkach v súvislosti s organizáciou zápasu. Podnet vyšiel zo strany Trnavčanov.

Tí po piatkovej bezpečnostnej porade vyhlásili, že za daných podmienok odmietajú zápas odohrať v pôvodne naplánovanom termíne na bratislavskom Tehelnom poli.

Zástupcovia Spartaka argumentovali, že štadión stále nie je skolaudovaný a ani stopercentne dostavaný. Slovan okrem toho odmietol hosťom poskytnúť toľko vstupeniek, na ktoré majú právo podľa pravidiel. Napokon sa však všetky dôležité otázky podarilo vyriešiť k spokojnosti dotknutých strán.

"V predpoludňajších hodinách prebehlo certifikačné konanie, ktoré potvrdilo, že NFŠ je pripravený na to, aby sa na ňom mohli hrať zápasy Fortuna ligy. Samozrejme, zostáva ešte doladiť zopár drobností, ktoré sú bežné na každom novom štadióne. Tie skontroluje delegát SFZ priamo pred zápasom. Oba kluby majú bohaté skúsenosti z náročných európskych zápasov, takže dobre vedia, ako má vyzerať hladká organizácia takýchto stretnutí. K riešeniu otvorených otázok dnes pristúpili veľmi konštruktívne, čo pozitívne hodnotili aj zástupcovia policajného prezídia. Dohodli sme si všetky potrebné bezpečnostné opatrenia."





"Zástupcovia Spartaka Trnava si išli pozrieť sektor hostí. Sami potvrdili, že pre ich fanúšikov bude dostatočný počet 1000 vstupeniek, ktorý aj dostanú od Slovana. V rámci projektu, ktorý vo Fortuna lige funguje už dlhšie, zabezpečí Spartak v sektore hostí potrebný počet vlastných usporiadateľov. Vo viacerých rizikových zápasoch sa nám to osvedčilo ako veľmi dobré riešenie, pretože títo usporiadatelia vedia lepšie komunikovať so svojimi fanúšikmi, a zároveň spolupracujú s domácou bezpečnostnou službou. Pevne verím, že všetko prebehne tak, ako sme sa dnes dohodli, fanúšikovia oboch klubov budú mať vytvorený maximálny komfort a že nás čaká veľký futbalový zážitok," doplnil Michal Mertinyák z ÚLK.

