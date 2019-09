Srbsko plánuje reformovať verejnú správu, Saková premiérke Brnabič popísala slovenskú skúsenosť

BRATISLAVA 11. decembra (WebNoviny.sk) - Srbsko plánuje reformovať verejnú správu a preto srbská premiérka Ana Brnabič navštívila klientske centrum v Bratislave. Ako v tejto súvislosti novinárom povedala ministerka vnútra Denisa Saková, SR s reformou začala v roku 2013 a jej súčasťou bolo aj budovanie klientskych pracovísk v okresných mestách.

"Dnes ich máme otvorených 55 z celkového plánovaného počtu 79," povedala s tým, že pracovisko v Bratislave obslúžilo od svojho otvorenia približne 1 200 000 klientov s priemernou dobou čakania 16 minút. Vybudovanie centier sa podľa ministerky stretlo aj s priaznivou reakciou verejnosti. "S pani premiérkou sme diskutovali aj o základných pilieroch e-governmentu," uviedla Saková s tým, že rezort vnútra zodpovedal všetky otázky srbskej strany.

"Potvrdili sme záujem, že sme kedykoľvek k dispozícii Srbskej republike pri všetkých otázkach nielen čo sa týka reformy administratívnych služieb, ale aj e-governmentu," dodala Saková.

Brnabič poďakovala za pripravenosť SR podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Slovensko aj Srbsko sú podľa nej orientované v rámci svojich priorít na digitalizáciu v rámci štátu a spoločnosti. "Chceme poskytovať kvalitné služby, v rámci ktorých budú využité všetky prvky IT sektoru.," povedala s tým, že SR sa do reforiem v rámci elektronizácie a digitalizácie pustila skôr. "Preto sme veľmi povďační SR, že je pripravená zdieľať svoje skúsenosti a odovzdať nám tie najlepšie rady," uzavrela.

Brnabič sa v rámci dnešnej návštevy Slovenska stretla aj s prezidentom Andrejom Kiskom a premiérom Petrom Pellegrinim.





