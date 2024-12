Sprísňujúce sa opatrenia si začínajú vyberať svoju daň, gastro sektor je zrušením štátnej pomoci šokovaný

15.10.2021 (Webnoviny.sk) - Sprísňujúce sa opatrenia, ktoré platia podľa platného COVID automatu, si v gastro sektore začínajú vyberať svoju daň. Počty zákazníkov sa podľa prevádzkovateľov reštaurácií zo dňa na deň znižujú, na čo okamžite reagujú aj tržby.

Ich pokles, ktorý prišiel s nástupom červených a bordových farieb COVID automatu, je už na hranici 50 percent. Navyše, od budúceho týždňa sa niektoré okresy sfarbia na čierno. Konštatoval to v piatok prezident Aliancie slovenskej gastronómie (ASG) Viliam Pavlovský.

Aliancia ako riešenie na záchranu sektora uvádza nielen generálny pardon na odložené odvody, ktorý má v rukách minister práce. Od začiatku upozorňuje najmä na potrebu zníženia sadzby DPH, ktorá mohla podľa Pavlovského pomáhať gastro podnikom už celé leto.

Vláda nie je o nič múdrejšia

Od vypuknutia pandémie prešli takmer dva roky. Mnohí by podľa prevádzkovateľov gastro služieb čakali, že na tretiu vlnu pandémie už bude vláda pripravená, a že fungovanie na Slovensku sa pre všetkých bude niesť v znamení spravodlivosti.

„Čakali sme, že v momente, keď bude Ministerstvo zdravotníctva SR na základe platnosti COVID automatu vyhlasovať obmedzenia a tvrdé zákazy, hneď na to bude minister financií, minister hospodárstva, minister dopravy, minister práce sociálnych vecí a rodiny a ministerka investícii a regionálneho rozvoja predkladať konkrétne riešenia a kompenzácie spolu s dátumami, kedy s nimi dotknuté prevádzky môžu počítať. Žiaľ, ani po 1,5 roku trvania pandémie tento obraz poučenej a múdrejšej vlády neprišiel,“ povedal Viliam Pavlovský.

Práve gastro je totiž jedným zo sektorov, ktoré COVID automat obmedzuje naozaj výrazným spôsobom.

V sektore panuje neistota

„Gastro prevádzky fungujú v totálnej neistote a keď ráno otvárajú, nikdy nevedia, koľko zákazníkov príde a koľkí kvôli obmedzeniam zostanú doma. Stále je totiž viac ako 50 percent Slovákov nezaočkovaných druhou dávkou vakcíny, čo výrazným spôsobom ovplyvňuje výšku tržieb, ktoré prevádzky na konci dňa dosiahnu. Podniky navyše nemôžu z mesiaca na mesiac prepustiť 50 percent zamestnancov len preto, aby dokázali efektívne fungovať. Už teraz z gastra odišlo 10-tisíc schopných zamestnancov, z ktorých väčšina sa už do gastra nikdy nevráti,“ doplnil Pavlovský.

Práve z tohto dôvodu je gastro sektor veľmi šokovaný zrušením pomoci 3B z dielne ministerstva práce, ktorá bola ako jediná priamo naviazaná na pokles tržieb. Gastro prevádzky tak momentálne majú len dve možnosti.

Buď svoju prevádzku úplne zatvoria, zamestnancov podržia na prekážke a požiadajú o pomoc 3A, čím budú generovať len ďalšie zadlženie a stratu, alebo budú mať otvorené, no budú tŕpnuť, či pri týchto tvrdých zákazoch platných od septembra zarobia dosť na to, aby boli vôbec schopní vyplatiť svojich zamestnancov.

