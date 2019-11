Šprintér Ján Volko sa 1.novembra stal členom Športového centra polície

BRATISLAVA 2. novembra (WebNoviny.sk) - Jeden z najtalentovanejších slovenských atlétov súčasnosti mení zamestnávateľa. Ján Volko bol doteraz členom Národného športového centra, ale od 1. novembra 2018 má novú zmluvu v Športovom centre polície (ŠCP). "V prvom rade by som sa chcel poďakovať Národnému športovému centru za všetko, čo pre mňa doteraz urobili a že mi pomohli v začiatkoch športovej kariéry. Teším sa už na ďalšie výzvy, ktoré ma od novej sezóny čakajú. Medzi nimi bude určite aj príprava na kvalifikáciu na olympijské hry do Tokia," uviedol Ján Volko v tlačovej správe ŠCP Bratislava.

Podpora najlepších

Táto zmena sa udiala aj v nadväznosti na pripravovanú optimalizáciu práce rezortných stredísk. Národné športové centrum má prioritu v podpore mladých športovcov. Riaditeľ NŠC Boris Čavajda v tom vidí príležitosť pre ďalších športovcov: "V NŠC sa snažíme podporovať najmä mladých talentovaných športovcov a sme veľmi radi, že sme mohli podporovať aj Jána Volka. Teraz majú šancu ukázať sa ďalší talentovaní Slováci. Janovi želám do ďalšej kariéry veľa úspechov a verím, že o ňom ešte budeme veľa počuť.“

Presun Jána Volka do športového centra Ministerstva vnútra SR podčiarkuje dobrú spoluprácu medzi oboma strediskami. Spolu s najrýchlejším Slovákom budú v ŠCP pôsobiť aj jeho dvaja tréneri Naďa Bendová a Róbert Kresťanko. Pre Športové centrum polície pôjde o novú situáciu, keďže ešte nikdy nemalo vo svojich radoch atléta.

Cieľom olympiáda v Tokiu

Riaditeľ ŠCP Juraj Minčík však v tomto problém nevidí: "V našom športovom centre podporujeme tých najlepších športovcov v jednotlivých športových odvetviach. Najväčšie zázemie máme vybudované pre športových strelcov a vodákov, no taktiež podporujeme napríklad zimné športovkyne Zuzanu Stromkovú či Klaudiu Medlovú alebo v triatlone Richarda Vargu. Myslím si preto, že Ján Volko zapadne medzi najlepších športovcov vo svojich odvetviach.“

Bývalý úspešný vodný slalomár Minčík má jasno aj v najbližších cieľoch svojho nového športovca: "Verím, že Janovi zaradenie do ŠCP pomôže a spoločnými silami sa mu podarí dostať až na olympijské hry do Tokia v roku 2020. Uvedomujeme si, že je to vzhľadom na obrovskú konkurenciu v disciplínach na 100 a 200 metrov veľká výzva, no preto sme tu. Za nás môžem povedať, že sa mu budeme snažiť vytvoriť ideálne podmienky na prípravu.“

