Spravte zo mňa fašistu, vyhlásil Matovič a hovorí aj o falošnej hre SaS

23.5.2022 (Webnoviny.sk) - Obraz o vládnej koalícii je omnoho horší ako skutočnosť. Ak budú mať koaliční partneri dobrý úmysel, koalícia môže vydržať.

Opatrenia na pomoc rodinám

Vyhlásil to líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽANO) a minister financií Igor Matovič v rádiu Expres v relácii Braňo Závodský Naživo s tým, že dianie v koalícii zveličujú médiá.

Matovič uviedol, že pri podpore opatrení na pomoc rodinám sa vytvorili dve koalície. V protirodinnej „šéfuje“ strana Sloboda a Solidarita (SaS), Smer-sociálna demokracia (Smer-SD), Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) a Republika a druhá je prorodinná koalícia, kde sú zvyšní koaliční partneri, nezaradení poslanci a niektorí poslanci zo strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). „Menšia časť fašistov hlasuje za rodiny," povedal Matovič.

Verejný prísľub

Odmietol, že by „kolaboroval" s fašistami. „Spravte zo mňa fašistu," hovoril s tým, že je zodpovedný za všetko, ale pre neho sa ráta výsledok, všetko ostatné okolo ho nezaujíma.

Matovič vravel o verejnom prísľube, že každému, ktokoľvek prejaví záujem, odpovie na otázky. Tie mal poslanec Martin Beluský (ĽSNS) a nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu. „Tak som splnil verejný prísľub, zodpovedal som otázky,“ podotkol. Minister tvrdil, že Beluský sa tri hodiny pýtal do hĺbky a koaličný partner SaS sa zaujímal o tému rodiny menej ako fašisti.

Za „falošnú hru" označil postoj SaS k zvyšovaniu platov učiteľov. „My chceme zvýšiť učiteľom platy, len SaS to viac ako pol roka blokuje. Zdaňme hazard a dajme to učiteľom," vyhlásil. Podľa neho sa SaS rozhodla „chrániť bohatých, hazard a alkohol".

Hegerovi nevadí, že Matovič diskutoval o podpore svojho balíčka s kotlebovcami. Čo by už bolo cez čiaru?

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v diskusnej relácii televízie TA3 V politike uviedol, že mu neprekáža, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) diskutoval o podpore protiinflačného balíčka s podpredsedom strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko. Problémom by bolo podľa neho porušenie programového vyhlásenia vlády.

„Nie, diskusia mi vôbec neprekáža, vadilo by mi, ak by došlo k porušeniu koaličnej zmluvy a došlo by k dohadovaniu a obchodovaniu, a podobne.

Ale to nie je ani v DNA hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, takže k tomuto ani neprišlo. To, že odpovedal na otázky Martina Beluského mi neprekáža," uviedol premiér.

Sulík podľa Matoviča povedal najväčšiu podlosť v politike. Ty si mizerný minister financií, reagoval Cmorej

Vyzývať poslancov, aby nehlasovali za pomoc rodinám, lebo by sa ich to mohlo dotknúť tým, že by mali nižšie platy, to bola najväčšia podlosť, aká zaznela v politike. V pléne parlamentu to povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na parlamentné vystúpenie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) k návrhu zákonu o financovaní voľného času dieťaťa.

Ako uviedol Matovič, keď táto veta zaznela, tak si povedal, že musí vystúpiť. Podľa neho sa takto nevyjadrovali v minulosti ani Robert Fico (Smer-SD), Peter Pellegrini (Hlas-SD) alebo Marian Kotleba (ĽSNS). „Ty si jeden mizerný minister financií," reagoval na Matoviča poslanec Peter Cmorej (SaS). Podľa neho Matovičove osobné nápady vyšli štát na 800 miliónov eur. Ako príklad Cmorej spomenul očkovaciu lotériu.

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa počíta s tým, že každý mesiac by dieťa vo veku päť až 18 rokov mohlo získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur. Taktiež sa majú zvýšiť rodinné prídavky a daňový bonus na dieťa. Poslanci o zákone diskutujú v prvom čítaní.

Matovič používa podľa Viskupiča klamstvo ako pracovnú metódu, nezodpovedne hazarduje s financiami

Akýkoľvek dobrý nápad, keď sa preženie a nezasadí do reality, prestáva byť dobrým. Minúť 400 miliónov eur na krúžky v čase, keď nemá kto učiť, je nezodpovedné hazardovanie s financami. V rozprave k návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa to povedal šéf finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS).

Fotografie Matoviča a Gröhlinga

Za lož označil tvrdenie predkladateľa návrhu, ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), že neboli žiadne stretnutia k zvyšovaniu platov učiteľov.

Viskupič uviedol, že má k dispozícii fotografie, na ktorých sú minister financií Matovič s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) a šéfom školských odborov.

Vzdelanie v školách je základ

Štát musí podľa Viskupiča zabezpečiť základ, a to je vzdelanie v školách, nie krúžky. Poslanec vymenoval viacero vecí, ktoré považuje v návrhu zákona za chybné. Ako príklad spomenul „obludný zber“ osobných údajov o deťoch alebo, že zákon nedefinuje, kto bude môcť na krúžkoch učiť a čo.

Viskupič odmietol, že by minister školstva zakázal úradníkom vo svojom rezorte riešiť voľnočasové poukazy. Vyhlásil, že ide o klamstvo ministra financií, ktorý ho používa ako „pracovnú metódu“. Viskupič sa obáva, že financovanie voľnočasových aktivít bude „obrovskou živnou pôdou pre podvodníkov“.

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa počíta s tým, že každý mesiac by dieťa vo veku päť až 18 rokov mohlo získať príspevok na voľnočasové aktivity vo výške 50 eur. Poslanci o zákone diskutujú v prvom čítaní. Vo štvrtok 19. mája poslanecké plénum rozhodlo, že zákon sa prerokuje v zrýchlenom režime.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

