Správne konanie pre Kollárove návštevy v nemocnici skončilo, ministerstvo nezverejnilo výšku pokuty

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Správne konanie voči Nemocnici sv. Michala v Bratislave v súvislosti s povolením návštev pre predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) sa právoplatne skončilo. Pre nadáciu Zastavme korupciu, ktorá podnet na nemocnicu podala, to potvrdilo Ministerstvo vnútra SR (MV SR), ktoré je zriaďovateľom nemocnice.

Ministerstvo odmieta zverejniť výšku pokuty

Nadácia o tom informovala vo svojom blogu s tým, že ministerstvo odmieta zverejniť výšku pokuty, ktorú má nemocnica zaplatiť. Tlačové oddelenie MV SR nadácii vysvetlilo, že k typu sankcie, výške sankcie a najmä k zdôvodneniu konečného rozhodnutia vo veci sa bližšie vyjadrovať nemôže, nakoľko sa správne konanie týka a súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientovi nemocnice.

Nadácia však s nesúhlasí s výkladom, že výška a druh sankcie sú informácie, ktoré podliehajú rovnakej ochrane ako zdravotný stav. Podľa zákona hrozí nemocnici za správny delikt, ktorého sa ako právnická osoba dopustila pokuta, do 20-tisíc eur.

Prijímal návštevy napriek zákazu

Boris Kollár bol účastníkom vážnej dopravnej nehody v sobotu 24. októbra 2020. Predsedu parlamentu po nehode previezli do Nemocnice sv. Michala v Bratislave. Počas nehody sa vo vozidle nachádzala aj bývalá finalistka Miss Universe SR Miroslava Fabušová.

Kollár jej prítomnosť v aute neskôr vysvetľoval vo videu tak, že ho Fabušová oslovila so žiadosťou, aby ju odviezol do lekárne. Po tom, ako vysvitlo, že Kollár napriek zákazu návštev v nemocniciach prijímal návštevy, požiadal šéf parlamentu o prepustenie z nemocnice do domácej liečby. Hospitalizáciu ukončil 27. novembra 2020.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?