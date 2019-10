Správkyňa Bašternákovho majetku si vyslúžila kritiku ministerstva spravodlivosti

19.10.2019 (Webnoviny.sk) - Správcovia, ktorí si nevedia poradiť so zákonom, by nemali figurovať v dôležitých konaniach. Uvádza to ministerstvo spravodlivosti v reakcii na konanie Lenky Ivanovej, správkyne majetku odsúdeného Ladislava Bašternáka.

Požiada o spresnenie zákona

Ministerstvo v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa Zuzana Drobová, priblížilo správkyni rozsah zákona, na základe ktorého má konať. Bašternáka odsúdil Okresný súd v Bratislave ešte minulý kalendárny rok, pričom rozsudok následne po odvolaní podnikateľa potvrdil aj krajský súd. Navyše rozhodol, že podnikateľovi prepadne majetok.

„Na základe medializovaných informácií, že správkyňa v prípade prepadnutia majetku Ladislava Bašternáka požiada Ministerstvo spravodlivosti SR o spresnenie zákona, uvádzame nasledovné. Ak správca, respektíve správkyňa nedokáže postupovať odborne podľa zákona a je to nad jej, alebo jeho sily, mal by okamžite odmietnuť výkon správcovskej činnosti, respektíve požiadať súd o odvolanie z funkcie v príslušnom konaní,“ uvádza stanovisko. Nie je nateraz známe či bude Ivanová nahradená novým správcom.

Neodvedenie daní a poistného

Bašternák od roku 2017 čelil obvineniu z neodvedenia daní a poistného. Podľa výsledkov policajného vyšetrovania cez firmu BL - 202 v roku 2012 kúpil sedem bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence za 12 miliónov eur. Skutočná suma však bola údajne nižšia.

Podľa vyšetrovateľa si podnikateľ ako konateľ spoločnosti BL - 202 v apríli 2012 neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške takmer dva milióny eur.

Viaceré médiá varovali, že štátu sa môže podariť získať len zlomok zo Bašternákovho majetku.





