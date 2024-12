Správa o kúpe hernej firmy Activision Blizzard Microsoftom zatriasla akciami spoločnosti Sony

Akcie japonského technologického gigantu Sony sa počas obchodovania na tokijskej burze prepadli po tom, ako spoločnosť Microsoft uviedla, že plánuje kúpiť americkú firmu Activision Blizzard, ktorá podniká v oblasti počítačových hier a videohier.

Akcie Sony Group si v stredu odpísali 12,8 percenta. Informuje o tom portál bbc.com.

Microsoft by bol svetovou trojkou

Ohlásená dohoda o kúpe za 68,7 miliardy dolárov by bola najväčšou akvizíciou Microsoftu v doterajšej histórii a najväčším prevzatím firmy v histórii odvetvia počítačových hier a videohier.

Dohoda prichádza rok po tom, ako Microsoft kúpil ďalšieho významného tvorcu hier, firmu Bethesda za 7,5 miliardy dolárov. Kúpa spoločnosti Activision Blizzard by bola veľkým posunom v odvetví.





Pre Sony by znamenala, že Microsoft by sa z hľadiska tržieb stal treťou najväčšou firmou na svete v sektore hier.

Playstation vedie pred Xboxom

Sony je druhou najväčšou spoločnosťou v tomto odvetví po čínskom technologickom gigantovi Tencent.





V boji o popularitu medzi hráčmi sa všeobecne zdá, že herná konzola firmy Sony PlayStation 5 vedie pred konzolou štvrtej generácie Xbox spoločnosti Microsoft.





Japonská firma je zároveň priekopníkom vo virtuálnej realite. Avšak aj v tejto oblasti čelí tvrdej konkurencii zo strany netradičných rivalov, ako je majiteľ Facebooku, firma Meta Platforms.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu