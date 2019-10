Športový arbitrážny súd zamietol odvolanie Valckeho, súkromné lety lietadlami FIFA ho vyjdu draho

ŽENEVA 25. septembra (WebNoviny.sk) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) minula 11,7 milióna USD v období menej ako troch rokov na súkromné lety svojich vysokopostavených funkcionárov, ktoré boli spojené aj s turistickou prehliadkou zaujímavých končín sveta.

Uvádza sa to v oficiálnom dokumente FIFA, ktorý sa dostal aj pred súd v súvislosti s finančným trestom a 10-ročnou suspendáciou pre bývalého generálneho sekretára organizácie Jéroma Valckeho.

Súkromné lety i dohodený kšeft

Práve zneužívanie letov FIFA na súkromné účely a uprednostňovanie svojho syna boli hlavným dôvodom na potrestanie Valckeho etickou komisiou FIFA a jeho neskoršie prepustenie zo štruktúr najväčšej svetovej futbalovej organizácie ešte v roku 2016. Valcke sa v tejto súvislosti odvolal na najvyššiu inštanciu - Športový arbitrážny súd (CAS), ktorý jeho žiadosť zamietol v celom rozsahu.



Podľa CAS Valcke porušil pravidlá FIFA v štyroch prípadoch pri letoch súkromným lietadlom FIFA, ktoré uprednostnil so svojím synom na palube pred komerčným dopravcom. Rovnako pomohol synovi aj obchodnej oblasti, keď mu dohodil kšeft pri podpise zmluvy v súvislosti s majstrovstvami sveta vo futbale na 709 000 USD. Tiež ho určil dodávateľom vybavenia do fanzóny na svetoznámej pláži Copacabana počas MS 2014 v Brazílii.

"Valcke využil svoju pozíciu na to, aby pomohol synovi získať odmenu od obchodného partnera FIFA. Tiež s ním zdieľal dôverné emaily FIFA sa poradil mu, ako vypracovať požiadavky na provízie," vysvetľuje sa v správe Športového arbitrážneho súdu.

Pokuta pre Valckeho

V dokumente FIFA sa uvádza, že medzi súkromné akcie Valckeho a jeho syna patrila návšteva indického Tádž Mahalu, stretnutie s katarským emirom v Dauhe a tiež rodinný výlet na žreb kvalifikácie MS 2018 v ruskom Petrohrade, kde v júli 2015 letela aj rodinná opatrovateľka detí. FIFA stálo využitie súkromného lietadla na tento účel 71 699 USD.



"Pán Valcke požiadal príslušné orgány, aby let jeho syna zmenili z ekonomickej do business triedy. A stalo sa to niekoľkokrát," píše sa v stanovisku CAS.

Valcke sa obhajoval pred CAS tvrdením, že radu nevyužívať komerčné lety na tieto účely mu dal bývalý prezident FIFA Sepp Blatter, aby sa údajne vyhol väzeniu. CAS okrem toho, že zamietol Valckeho odvolanie, potvrdil pokutu 104 000 USD, ktorú mu uložila FIFA.





