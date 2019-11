Šporar bol zaskočený striedaním proti Podbrezovej, Slovan potrebuje jeho góly v Európskej lige

BRATISLAVA 30. júla (WebNoviny.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa hladkým víťazstvom 3:0 nad FK Železiarne Podbrezová v 2. kole Fortuna ligy dobre naladili pred náročnou medzinárodnou previerkou, ktorá ich čaká vo štvrtok 2. augusta o 19. 30 h na Pasienkoch. Po poriadne zbabranom prvom zápase 2. predkola Európskej ligy UEFA s malstkým Balzan FC (1:2) v odvete budú bojovať o zotrvanie v pohárovej Európe.

Ak zverenci trénera Martina Ševelu chcú naďalej účinkovať v európskej súťaži číslo 2, musia vo štvrtok zmazať jednogólové manko, ktoré si minulý týždeň priniesli z Malty, a pridať aj gól navyše. Preto kouč Slovana v závere súboja s Podbrezovou stiahol z ihriska oboch útočníkov - Čavriča i Šporara. Kým Aleksandar Čavrič zámer trénera bez problémov akceptoval a pochopil, dvojgólový Andraž Šporar bol rozhodnutím hlavného trénera - jemne povedané - zaskočený. Rozpačitými gestami k lavičke to dával aj jasne najavo.

Ševela sa obával zranenia

"Samozrejme, aj mňa by ako hráča mrzelo, keby ma tréner striedal v zápase, v ktorom sa mi darí, v ktorom dám dva góly a mám blízko k hetriku. To je predsa prirodzené, ale ja musím myslieť aj na budúcnosť. Vo štvrtok hráme dôležitý zápas v pohárovej Európe. Preto som striedal niektorých hráčov. Nám v tejto situácii pomôže aj pätnásť - dvadsať minút. Nechcel som, aby v závere zápasu išli do kŕčov, obával som sa, aby sa niekto z nich nezranil," objasnil Martin Ševela dôvody, prečo štyri minúty po druhom Šporarovom góle vystriedal práve úspešného strelca.



"Andražovi to na ihrisku ide, dáva góly, hrá s chuťou a vášňou. Je dobré, že je to tak. My jeho góly teraz veľmi potrebujeme. Preto som ho striedal. Jeho prekvapenie pri odchode z ihriska tiež chápem. Ako hráč by som nebol iný. Ale on musí pochopiť aj mňa, že za stavu 3:0 som začal myslieť na súboj s Balzanom. Súboj s Podbrezovou bol už rozhodnutý, kým naše účinkovanie v pohárovej Európe je stále otvorené," pripomenul Martin Ševela.

Hráči ukázali chuť hrať

Prvý muž realizačného tímu ŠK Slovan Bratislava si po nečakanom zakopnutí na Malte jasne uvedomuje, že jeho pôsobenie na Pasienkoch sa bude hodnotiť nie iba podľa toho, ako sa jeho zverencom bude v sezóne 2018/2019 dariť v domácej súťaži, ale predovšetkým podľa toho, kam sa s mužstvom dostane na medzinárodnej scéne. Aj preto Ševela a spol. považuje za svoju povinnosť prekonať najbližšiu pohárovú prekážku, ktorou je maltský klub Balzan FC.

"Stále tvrdím, že sme mužstvo, ktoré by malo Balzan prekonať doma i vonku. Kvalita kádra je toho dôkazom. Verím, že to, čo sa nám nepodarilo zrealizovať minulý týždeň na Malte, dokážeme urobiť v domácom prostredí. Vieme, že súper príde k nám s prepracovanou defenzívou, že bude hroziť rýchlymi kontrami. Na toto sa musíme pripraviť. Tento štýl hrali aj doma. Potešilo ma, že hráči v súboji s Podbrezovou ukázali vášeň, odvahu, nebojácnosť a chuť hrať. Verím, že tieto faktory nebudú chýbať v našej hre ani vo štvrtok," dodal Ševela.





