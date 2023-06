Spolužiaci majú rozličné podmienky na popoludňajšie aktivity, školy upozorňujú na nesúlad

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) upozornila na nesúlad pri otváraní niektorých popoludňajších aktivít pre deti. Stella Hanzelová z ASŠŠZS v tlačovej správe vysvetlila, že tento nerovný prístup vyčlenil takmer 100-tisíc detí zo skupinového vzdelávania v základných umeleckých školách (ZUŠ).

Tie totiž rešpektujú školský COVID automat a otvorené pre skupinovú výučbu môžu byť až v ružových okresoch. Tých je na Slovensku v súčasnosti deväť. Zvyšných 60 okresov je v červenej farbe a desať okresov je v bordovej. V nich môžu ZUŠ fungovať, avšak prezenčná výučba je individuálna.

Asociácia víta reakciu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga (SaS), ktorý im odpovedal na ich list. V ňom uviedol, že ich podnet plánuje v krátkom čase predložiť na epidemiologickom konzíliu. Vo svojej odpovedi, ktorú poskytla Hanzelová, minister napísal, že očakáva od konzília relevantné a citlivé vyhodnotenie vzniknutej situácie.

„Dnes spolužiaci z jednej triedy predpoludním navštevujú školu za rovnakých podmienok, no popoludní na ne nahliadame inak. Dieťa tancujúce v športovom klube môže po škole vstúpiť do jeho tanečnej sály, avšak dieťa tancujúce v ZUŠ má sálu aj naďalej zatvorenú,“ poukázala prezidentka ASŠŠZS Eva Ohraďanová.

Zdôraznila, že nenamietajú voči otváraniu športovísk. Zároveň dodala, že ak sa umožní časti detí chodiť na volejbal, gymnastiku či plávanie, to isté sa musí umožniť deťom, ktoré chodia na tanečnú či výtvarnú výchovu do ZUŠ.

Hanzelová poznamenala, že rovnakú disproporciu asociácia vníma aj v prípade stredoškolákov. Tí sa síce môžu stretávať na športoviskách, no školy sú pre nich naďalej zatvorené. „Rozumieme náročnosti situácie, a že uvoľňovanie opatrení musí nastupovať postupne, žiadame však, aby sa k nim pristupovalo komplexne, rešpektujúc prioritu vzdelávania,“ uzavrela Ohraďanová.

