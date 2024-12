Spoločný bankový účet šetrí náklady, dôležitá je však dôvera

Jednou z vecí, ktoré manželia alebo partneri vo vzťahu riešia, sú financie. Či mať bankové účty oddelené, alebo spravovať peniaze spoločne. Treba nájsť také riešenie, s ktorým budú obaja spokojní.

Rozhodnutie, či je dobré mať v manželstve jeden spoločný bankový účet, alebo viacero oddelených účtov, závisí od osobných preferencií, hodnôt a finančnej situácie manželského páru.

Neexistuje univerzálna odpoveď, ktorá by platila pre všetkých.

Výhody

Plusom spoločného účtu je úspora na poplatkoch. Jeden účet stojí menej ako účty dva. Menej účtov znamená menej administratívy, pretože nie je potrebné sledovať viacero účtov s rôznymi transakciami.





Výhodou je, že ak pár má spoločné účty za domácnosť či hypotéku, peniaze sa kumulujú na jednom účte, bez potreby ich presúvať ku dňu splatnosti úverov a faktúr.





Domácnosť tak má lepší prehľad o svojom hospodárení. To v dlhodobom horizonte umožňuje lepšie rozloženie výdavkov alebo spoločné sporenie. Výhodou teda je, že partneri môžu lepšie spravovať rodinné financie.

Nevýhody

Dvojica si však musí plne dôverovať, keďže partner bude vedieť o všetkých výdavkoch toho druhého. Môžu totiž nastať spory o to, kto z dvojice minul viac peňazí, keďže je predpoklad, že jeden zarába viac a druhý menej. Hádka môže vzniknúť aj vtedy, keď jeden rád šetrí a druhý si zvykne dopriať.

Objavuje sa teda riziko straty osobnej nezávislosti. Niektorí jednotlivci by mohli cítiť, že musia informovať druhého partnera o každom výdavku, čo môže byť obmedzujúce. Preto je pravdepodobné, že budú preferovať udržiavanie vlastných účtov, aby si uchovali osobnú finančnú nezávislosť.

Kompromis

Mnoho manželských párov zvolí kompromisné riešenie, kde majú spoločný účet pre spoločné výdavky a záväzky a zároveň si uchovávajú vlastné oddelené účty pre osobné výdavky a záujmy. Toto môže byť dobrý spôsob, ako kombinovať výhody spoločného účtu s osobnou finančnou nezávislosťou.





Dôležité je, aby sa manželia otvorene a úprimne o tom porozprávali a dohodli sa na spôsobe, ktorý vyhovuje ich individuálnym potrebám a preferenciám.

Banky špeciálne spoločné účty pre manželov či partnerov veľmi neponúkajú. A ak áno, tak majiteľom účtu môže byť väčšinou len jeden z dvojice a druhý iba disponent. Alternatívou môže byť, že jeden z partnerov udelí práva k svojmu súčasnému účtu tomu druhému.





Ak sa aj rozhodnete pre oddelené účty, Partners Group radí založiť si aj jeden spoločný – rezervný účet, na ktorom si budete mesačne odkladať vopred dohodnutú čiastku a vytvárať finančnú rezervu. Veľmi dôležité je, aby tieto financie boli oddelené od vášho bežného účtu, aby vám „nedráždili” oči.





Na rezervnom účte máte mať odloženú železnú rezervu na neočakávané situácie, mimoriadne výdavky a spoločné ciele. V prípade, že dostanete odmenu v práci, takisto ju odložte na tento rezervný účet.

Ak príde rozvod, či úmrtie

Problémy v rámci spoločného účtu môžu nastať v prípade rozvodu. Nie je možné jednoznačne určiť, ktoré financie komu patria. V prípade hádky môže jeden z partnerov zbaviť toho druhého všetkých práv a ten môže ostať nemilo prekvapený napríklad pri bankomate, keď sa nedostane k peniazom.





S prostriedkami na účte môže disponovať hociktorý z majiteľov aj bez súhlasu toho druhého, teda môže tak podľa Slovenskej sporiteľne urobiť aj v rozpore s vôľou druhého majiteľa. Napríklad vyčerpať z účtu všetky peňažné prostriedky alebo účet zrušiť. Rovnaké práva má aj druhý majiteľ, takže nie je zriedkavé, že sa takýto účet môže stať predmetom riešenia sporov medzi jeho majiteľmi.

Pri spoločných účtoch môže byť určité riziko s dostupnosťou financií pri blokácii účtu v prípade úmrtia partnera. Taktiež pri prípadnej exekúcii na účte by sa tak obaja partneri nevedeli dostať k svojim peniazom. Aj to je dôvod, prečo banky klientom odporúčajú, aby mali vlastný účet založený na svoje meno a vyhli sa možným komplikáciám.

Nastavte si pravidlá

To, ako sú na tom partneri finančne, by malo byť podľa vyjadrení spoločnosti Partners Group jasné ešte pred vstupom do manželstva. Aj keď sa hovorí, že manželstvo by malo obstáť nielen v dobrých, ale i tých horších časoch, je dobré vedieť vopred, do čoho partneri vstupujú a aké finančné návyky do spoločnej domácnosti prinášajú.





„Chaos pri spoločnom hospodárení hrozí najmä vtedy, ak nie sú nastavené jasné pravidlá a partneri odmietajú prevziať zodpovednosť za zlé finančné rozhodnutia,“ uvádza Partners Group. Často stačí uistenie, že sa partner môže kedykoľvek opýtať na účty a ten druhý je ochotný kedykoľvek účty odkryť.

Podľa odborníkov je v poriadku, ak sa partneri rozhodnú pre oddelené účty, ale s možnosťou vzájomného nahliadnutia do účtov. Sú dvojice, ktoré majú samostatné účty a zároveň neriešia spoločné výdavky. Každý je zodpovedný za svoje peniaze a nechcú sa o ne deliť, čo často spôsobuje podozrievanie a nedôveru partnerov.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu