Spoločnosti Arriva postupne pribúdajú vodiči, viaceré spoje boli už v Bratislavskom kraji obnovené

Nový regionálny dopravca v Bratislavskom kraji Arriva ohlásil, že mu priebežne pribúdajú ďalší vodiči.

O aktuálnej situácii v prímestskej doprave, ktorú od 15. novembra prevzala spoločnosť Arriva, informuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na svojej webovej stránke.

„Bratislavská integrovaná doprava (BID) analyzuje dáta z pondelka 15. novembra a následne zverejní finálny počet nevypravených spojov. Situáciu v teréne podrobne monitorujeme. Z viacerých miest máme informácie, že spoje, ktoré v pondelok neboli vypravené, dnes už vypravené boli,“ uviedla samospráva. Dopravca v prvý deň nevypravil približne štvrtinu plánovaných spojov.

Nefunkčné karty vyriešia reklamáciami

Aktuálne cestovné poriadky na najbližšie dni nájdu cestujúci na webových stránkach dopravcu. „Spoločnosť Arriva nás informovala, že priebežne pribúdajú noví vodiči. Medzi nimi sú aj takí, ktorí pôvodne jazdiť nechceli,“ poznamenal kraj.

Ako dodal, dopravca na základe pondelkového stretnutia so zástupcami BSK rozbehla konkrétne kroky, aby tento počet začal v najbližších dňoch rásť. „V stredu 17. novembra sa očakáva, že spoje budú vypravené bez obmedzení,“ dodala samospráva.





Ako uviedla generálna riaditeľka BID Zuzana Horčíková, problémy s predplatenými cestovnými lístkami a čipovými kartami, ktoré neboli uznané novým dopravcom, vyriešia prostredníctvom reklamácie. „Ideme v krízovom stave, ktorý novému dopravcovi spôsobil nedostatok vodičov, pretože všetky ostatné náležitosti splnil,“ vysvetlila Horčíková k nevypraveným spojom.

Vodiči dostanú náborový príspevok

Cestujúcim odporúčajú orientovať sa podľa aktuálnych cestovných poriadkov, kde sú znázornené aj nevypravené spoje. Ako dodala, nové cestovné poriadky boli súčasťou tendra a zohľadňovali reálne možnosti, pri ktorých boli nastavené aj úsporné parametre.

„Pôvodný dopravca napríklad prevádzkoval rovnakú oblasť 250 autobusmi, v rámci tendra to vyšlo na 235 vozidiel spolu so zálohou,“ doplnila.





Dopravca Arriva dostal od BSK ultimátum do konca budúceho týždňa na to, aby sa autobusová doprava v Bratislavskom kraji dostala do stavu, v akom bola predtým, a potom sa postupne zlepšovala.





„Momentálne dopravcovi chýba približne 100 vodičov. Dohodli sme sa, že dopravca poskytne náborový príspevok 1 000 eur každému vodičovi, ktorý nastúpi, a takisto poskytne odmenu 300 a 300 eur každému šoférovi, ktorý už u dopravcu pracuje a prinesie svojho kolegu alebo bývalého kolegu ku spoločnosti Arriva,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba po pondelkovom rokovaní so zástupcami dopravcu. Samosprávny kraj prisľúbil, že päťpercentnú platovú valorizáciu platu vodičov uplatní už v nasledujúcom roku 2022.

Zazmluvnili vodičov z Ukrajiny

Riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz uviedla, že počet vodičov, ktorí môžu voziť cestujúcich, sa priebežne mení. „Každého vodiča, ktorý podpíše zmluvu, sme schopní do 24 hodín zaradiť na linku. Situáciu teda riešime priebežne, pokračujeme v zazmluvňovaní vodičov zo Slovenska a zazmluvnili sme aj vodičov z Ukrajiny,“ uviedla pre agentúru SITA.

Ako dodala, pre cestujúcich v BSK je k dispozícii dostatočný počet autobusov, z toho je 120 úplne nových. „Od 15. novembra sú v platnosti zmeny cestovných poriadkov. Niektoré linky boli skrátené, zmenené alebo nahradené inou linkou. Vzhľadom na nedostatok vodičov prišlo približne na 50 linkách aj k obmedzeniam,“ poznamenala Helecz s tým, že pracujú na tom, aby výpadky čo najskôr nahradili.





„Akonáhle budú linky obsadené vodičmi, doprava sa vráti k bežným cestovným poriadkom,“ uzavrela.

