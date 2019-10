Spoločnosť Slovalco víta zľavy z elektrickej energie a dôrazne odmieta kritiku poslanca Galeka

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Spoločnosť Slovalco dôrazne odmieta tvrdenie poslanca SaS Karola Galeka, že pre zľavy z elektrickej energie poskytnuté vybraným firmám budú ostatní účastníci trhu platiť do systému cez prenosové poplatky viac.

„Pravdou je, že je to presne naopak. Energeticky náročné podniky kryjú všetky náklady systému. Ak by hlinikáreň nedokázala prežiť v dôsledku vysokej celkovej ceny elektriny, tieto peniaze by museli byť platené zvyšnými účastníkmi trhu, a to ešte vyššími cenami, ako je tomu dnes,“ zdôraznil slovenský výrobca hliníka.

Druhá nákladová položka

Slovalco upozorňuje, že energeticky náročný priemysel vrátane hlinikární je priamo ovplyvňovaný cenami elektriny, keďže elektrická energia je druhou najvýznamnejšou nákladovou položkou pre výrobu hliníka.

Predajné ceny priamo ovplyvňujú výšku tržieb, aj celkové hospodárske výsledky firmy. Hlinikáreň teda čelí nielen európskej, ale aj globálnej konkurencii, keďže cenu výrobkov nevie ovplyvniť a zvýšené náklady ostávajú na výrobcovi.

„Preto vítame riešenia, ktoré by zabezpečili porovnateľne konkurenčné prostredie so svetom alebo aspoň s priemyselne vyspelou Európou. Systém navrhnutých zliav nedáva našej spoločnosti žiadnu konkurenčnú výhodu na trhu, skôr napomáha čiastočne eliminovať negatívne dopady výšky prenosových poplatkov voči iným subjektom pôsobiacim na trhu v Európe,“ dodala firma.

Nemenný odberový diagram

Spotreba elektriny energeticky náročných spoločnosti je vo väčšine prípadov dlhodobo predpokladateľná a ich odberový diagram v čase je takmer nemenný.

„To sú atribúty, pre ktoré energeticky náročné spoločnosti neprispievajú negatívne k nutnosti regulácie prenosu fyzickej elektriny. Energeticky náročný priemysel je dôležitou a ťažko nahraditeľnou súčasťou ekonomiky aj na Slovensku. S takmer 500 priamymi a viac ako 2 500 nepriamymi zamestnancami je Slovalco jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne,“ konštatovala firma.

Šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomír Jahnátek sa podľa Galeka rozhodol pripraviť Slovákov cez účty za elektrinu o 140 miliónov eur.

Úľava od platenia za tarifu

„Môže za to ním predložená vyhláška. Pokiaľ vstúpi do platnosti, tak štyri energeticky náročné podniky dostanú v tomto roku úľavu od platenia za tarifu na prevádzkovanie systému (TPS) do výšky 95 %. Celkovo ide o sumu 140 miliónov eur, ktorá sa rozpočíta na všetkých ostatných spotrebiteľov elektriny,“ uviedol na stredajšej tlačovej besede Galek.





Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.





Spomínanú zľavu by mali podľa liberálneho poslanca získať spoločnosti Slovalco, OFZ Istebné, Fortischem a Duslo Šaľa. „Veľmi zjednodušene povedané, kým my všetci sa budeme musieť skladať na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia alebo z obnoviteľných zdrojov energií (OZE), štyri súkromné spoločnosti prispejú na podporu iba piatimi percentami,“ vysvetlil Galek.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !