Spoločnosť Freshfields otvára nové Business Services Centre v Bratislave na Slovensku

Nové centrum bude súčasťou integrovanej globálnej infraštruktúry Freshfields

Cieľom spoločnosti je využiť skúsenosti lokálnych talentovaných ľudí, ktorí doplnia existujúci odborný tím v Manchestri, UK

Nové centrum sa nachádza v ikonickej bratislavskej Jurkovičovej teplárni a bude poskytovať konzistentné globálne služby v rámci Freshfields. Spoločnosti zároveň umožní ponúknuť efektívnu a modernú ponuku biznis služieb, ktorá bude schopná udržať, prilákať a rozvíjať talentovaných zamestnancov.

Od decembra centrum postupne obsadí viac ako 50 finančných, HR a ďalších podporných pozícií, ktoré budú úzko spolupracovať s etablovaným Business Service Centre v Manchestri, UK. Obe mestá tvoria súčasť integrovanej globálnej infraštruktúry firmy, ktorá poskytuje širokú škálu ponuky neadvokátskej podpory v stále rastúcom segmente finančných, jazykových a marketingových služieb.

Freshfields Managing Partner Alan Mason: "Zaviazali sme sa investovať do najväčších talentov a kvalitnej infraštruktúry, aby sme mohli slúžiť našim klientom na tej najvyššej úrovni. Spustenie bratislavského Business Service Centre je ďalším krokom na tejto ceste. Podobne ako v Manchestri, aj v Bratislave je pre nás dôležitý prístup k talentovaným ľuďom, a tak boli schopnosti a jazykové znalosti potencionálnych uchádzačov rozhodujúcim faktorom pri výbere lokality. Toto nové centrum posilňuje našu ambíciu pracovať pre našich klientov na celom svete efektívnejšie a podporuje naše dlhodobé strategické ciele."

Freshfields Global Head of Finance Operations Štefan Fijko: "Som rád, že som sa stal súčasťou spoločnosti Freshfields a jej centra zdieľaných služieb v Bratislave, ktoré posilňuje našu ambíciu ponúkať tie najlepšie možné služby klientom po celom svete. Máme všetky nástroje na to, aby sme tu v Bratislave vytvorili efektívne a podnetné pracovné prostredie. Miesto, kde bude práca zábavou a príležitosťou stať sa súčasťou úspešnej cesty spoločnosti."

Freshfields je medzinárodná právnická firma s dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní poradenstva popredným svetovým národným a nadnárodným korporáciám a finančným inštitúciám pri prelomových, a pre podnikanie kritických výzvach. Tím pozostávajúci z viac ako 2 800 právnikov a ďalších právnych odborníkov poskytuje svoje služby v mnohých pobočkách v Spojenom kráľovstve, Európe, Ázii, na Strednom východe a v Severnej Amerike.

