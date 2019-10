Spoločnosť Falck zaznamenala historicky najvyšší počet zásahov, narástol čas dojazdu k pacientom

BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) - Historicky najvyšší počet zásahov zaznamenali v minulom roku vo Falck Záchrannej.

Ako uviedla spoločnosť v tlačovej správe, každý deň zasahovali posádky viac ako 500-krát. Hoci boli podľa spoločnosti posádky Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) v minulom roku pre pacientov o niečo dostupnejšie, vyťaženosť systému sa podpísala pod celkový priemer dojazdových časov všetkých posádok (RZP aj RLP), ktorý opäť medziročne narástol.

Posádky RZP sú dostupnejšie

Posádky RZP sú však podľa Falcku pre pacientov dostupnejšie. Kým v roku 2017 "cestovali" posádky so záchranárom ku pacientovi v priemere 10 minút a 5 sekúnd, v roku 2018 sa tento čas znížil o 5 sekúnd, teda presne na 10 minút. Skrátenie dojazdových časov posádok RZP sa podľa spoločnosti podarilo dosiahnuť aj na základe transformácie piatich staníc Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) na RZP, ktorá sa uskutočnila začiatkom februára minulého roka. "Dostupnosť posádok so záchranármi sa pre pacienta zvýšila, nakoľko sa zvýšil aj počet ich staníc. Sanitka sa k nemu dostane o niečo rýchlejšie. Aj s odstupom času, po viac než roku, môžeme teda skonštatovať, že táto transformácia bola opodstatnená,“ uviedol regionálny riaditeľ Falcku pre strednú a východnú Európu Ivo Krpelan.

"Hoci na jednej strane dojazdové časy posádok RZP klesli, do úvahy musíme brať aj medián dojazdových časov posádok RLP aj RZP dohromady, ktorý na druhej strane mierne stúpol," uvádza sa v tlačovej správe. Tento negatívny vývoj sprevádza záchranný zdravotný systém už niekoľko rokov po sebe. Kým v roku 2017 prišla posádka k pacientovi v priemere za 9 minút a 40 sekúnd, v roku 2018 to bolo už 9 minút a 47 sekúnd. "Dojazdové časy stúpajú všeobecne na celom území Slovenska, je to dané vyťaženosťou systému. Zrušili sa nočné lekárske pohotovosti, zatvorili sa niektoré ambulancie všeobecných lekárov, ktorých pacienti navštevovali, a tak pacientom príde jednoduchšie zavolať si na číslo 155,“ dodáva Krpelan.

Najčastejšie zasahovali pri úrazoch

Zmenu by podľa Falcku mohla priniesť novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne Ministerstva zdravotníctva SR. Tá pridá do systému sanitky určené najmä na sekundárne prevozy pacientov, prípadne bude Operačné stredisko SR vysielať sanitky Dopravnej zdravotnej služby k prepravám pri mimoriadnych zásahoch, napríklad pri udalosti s hromadným postihnutím osôb.





V minulom roku absolvovali posádky Falck Záchranná rekordný počet zásahov, ktorých bolo takmer 189 tisíc. Štatisticky bol najvyťaženejším dňom 27. december. Najčastejšie boli posádky privolávané štandardne k rôznym úrazom, v týchto prípadoch zasahovali viac ako 20 tisíckrát, čo je v prepočte 55 zásahov k úrazom na každý deň. Ďalšími v poradí boli výjazdy k tráviacim ťažkostiam a vysokému krvnému tlaku, ktoré tiež medziročne stúpli. Oproti predchádzajúcemu roku mierne poklesli prípady s respiračnými problémami a bolesťami na hrudníku. "Slovensko sa významne hlási k Európskemu programu prevencie odvrátiteľných úmrtí, v rámci ktorého kardiológovia, ale aj obvodní lekári intenzívnejšie pracujú s pacientmi na prevencii a celkovom zlepšení životosprávy,“ odôvodnila pokles vedúca skupiny analýz a kontroly kvality Edukačného a tréningového centra Falck Záchranná Eva Havlíková.





Nadnárodná skupina Falck so sídlom v dánskej Kodani vznikla v roku 1906 a je najväčším prevádzkovateľom záchranných zdravotných, hasičských a tréningových služieb na svete. Falck pôsobí v 31 krajinách a zamestnáva takmer 38 tisíc ľudí. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2005. Poskytuje záchrannú a dopravnú zdravotnú službu, zdravotnú starostlivosť vrátane rehabilitácií, pracovnú zdravotnú službu, priemyselnú požiarnu ochranu pre podniky, kurzy prvej pomoci a BOZP. Od roku 2011 má aj svoju neziskovú organizáciu.

