Spoločná maďarská strana by sa podľa prieskumu dostala do parlamentu

24.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom októbra a Most-Híd, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP) a Összefogás-Spolupatričnosť kandidovali spolu, tak by sa s podporou 7,3 percenta dostali do parlamentu.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý od 7. do 15. októbra vykonala na vzorke 1 014 ľudí.

Viac percent pre spoločnú stranu

V tlačovej správe o tom informoval Konrad Rigo z Mosta-Híd s tým, že prieskum si objednala práve jedna z bývalých koaličných strán v minulom volebnom období.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že ak by strany kandidovali samostatne, SMK-MKP by získala 3,2 percenta, Most-Híd 2,4 percenta a Spolupatričnosť-Összefogás 0,4 percenta, čo spolu predstavuje šesť percent. Ak by ale tieto strany kandidovali spoločne, podporilo by ich o 1,3 percenta viac ľudí.

Môžu znovu získať dôveru

Podľa predsedu strany Most-Híd Lászlóa Sólymosa aj tento fakt potvrdzuje, že myšlienka spájania je správna a musí motivovať rokovacích partnerov k uzavretiu dohody v čo najkratšej dobe.

„Som presvedčený, že s úprimnou a dobre premyslenou stratégiou môžeme znova získať dôveru ľudí a podpora novej strany môže presiahnuť aj teraz nameraných 7,3 percenta,” doplnil Sólymos.

