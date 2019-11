Spojené štáty podľa Trumpa nestrpia v budúcnosti zasahovanie do volieb

WASHINGTON 19. júla (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump podľa vlastných slov ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi povedal, že Spojené štáty už v budúcnosti nebudú tolerovať zasahovanie do volieb. Vyjadril sa tak v stredu v rozhovore pre spravodajskú stanicu CBS News. "Povedal som mu, že toto nemôžeme trpieť. Nebudeme to trpieť a tak to bude," povedal Trump.



Rozhovor nasledoval po pondelkovom summite v Helsinkách a Trumpových meniacich sa výrokoch o tom, či súhlasí so zisteniami amerických tajných služieb, že Rusko zasahovalo do amerických volieb v roku 2016.

Prezident v utorok povedal, že akceptuje stanovisko tajných služieb, podľa ktorého došlo k ovplyvňovaniu. V Helsinkách pritom ešte tvrdil opak. Na otázku, či je podľa neho osobne zodpovedný Putin, Trump pre CBS povedal: "Mal by byť, pretože stojí na čele krajiny".





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !