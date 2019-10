Spojené štáty plánujú odchod svojich vojakov z Afganistanu, o podmienkach rokujú aj s Talibanom

4.7.2019 (Webnoviny.sk) - Vyjednávači Spojených štátov a predstavitelia afganského militantného hnutia Taliban finišujú rokovania o tom, kedy a za akých podmienok odídu z Afganistanu americkí vojaci a vojaci NATO. Plánovaný odchod vojsk už dlhšie spomína americký prezident Donald Trump.

Prizvanie Talibanu, hoci ide o hnutie s bohatou históriou vraždených útokov proti americkým vojakom a afganským predstaviteľom aj civilistom, sa začalo už dávnejšie spomínať v amerických diplomatických kruhoch ako nevyhnutnosť, ak chcú Američania dospieť k dohode o budúcnosti Afganistanu, ktorá nebude len na papieri, ale bude sa aj realizovať.

Ako vo štvrtok médiám prezradil jeden z hovorcov Talibanu Suhail Šahín, nezhody medzi USA a Talibanom stále pretrvávajú v otázke, kedy presne majú Američania a ďalšie zahraničné jednotky z Afganistanu odísť.

Taliban by si prial, aby to bolo čo najskôr, Američania požadujú viac času. Stredajšie rokovania sa podľa Šahína pretiahli do neskorých nočných hodín a pokračovať budú aj vo štvrtok.

