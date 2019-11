Spojené štáty a Južná Kórea diskutovali o budúcoročných vojenských cvičeniach

USA a Južná Kórea odvolali tento rok troje veľké manévre v rámci snáh o diplomatický pokrok so Severnou Kóreou. Americký minister obrany Jim Mattis v tejto súvislosti uviedol, že sa zatiaľ neobáva o stratu bojaschopnosti ozbrojených síl. Podľa neho budú možno potrebné nejaké zmeny, ktoré by zaistili, že bojaschopnosť nebude narušená, ale zatiaľ to nepredstavuje dôvod na obavy.