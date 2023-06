Spišský emeritný biskup je pozitívny na COVID-19, nakazený je aj rektor seminára aj 15 seminaristov

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pozitívne testovaní na nový koronavírus boli spišský emeritný biskup Andrej Imrich aj spišský pomocný biskup Ján Kuboš. Obaja cirkevní predstavitelia sa liečia v domácej izolácie. Priebeh ochorenia je u nich mierny. Informoval o tom hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher.

Situácia si na biskupstve nevyžiadala prijatie špeciálnych opatrení. „Chod biskupského úradu je riadne zabezpečený,“ povedal Majcher.

„Priestorové podmienky seminára umožnili úplne izolovať pozitívne testovaných. Priebeh choroby je u všetkých veľmi mierny. V seminári sa naďalej vyučuje dištančnou formou,“ priblížil Majcher a dodal, že spišský biskup Štefan Sečka nie je v kontakte s ostatnými z biskupstva či zo seminára a je v poriadku.

Sídlo spišského biskupa v Spišskej Kapitule je samostatná jednotka, ohradená hradbami. To umožňuje aj lepšiu izoláciu v prípade ochorenia.

