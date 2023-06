Spišské Embraco Slovakia odstavilo výrobu, ale hromadné prepúšťanie zatiaľ neohlásilo

15.4.2020 (Webnoviny.sk) - Najväčší zamestnávateľ na Spiši, výrobný závod Embraco Slovakia, pozastavil výrobu. Podľa vedenia spoločnosti by mali pre koho vyrábať, nemajú však z čoho. Viaznu im dodávky materiálu od talianskych dodávateľov.

Zamestnávajú tisícky ľudí

Závod, ktorý vyrába kompresory do chladiarenských zariadení, zamestnáva približne 2 300 ľudí. Do práce v súčasnosti chodí iba 220 z nich.

„Spoločnosť reaguje na aktuálnu situáciu s globálnou pandémiou pozastavením výroby na desať dní. K tomuto kroku spoločnosť pristúpila najmä vzhľadom na nedostatok komponentov od talianskych dodávateľov. Po dohode so základnou organizáciou OZ KOVO zamestnanci po Veľkej noci čerpajú tri dni dovolenky, a jeden deň si nadpracujú dodatočne,“ vysvetlil Marcelo Borba, generálny riaditeľ závodu s tým, že pokračovanie výroby závisí od Talianov, kde je uzavretá fabrika, a od toho, či ju Taliani spustia, alebo nie.

V závode Embraco momentálne pracujú len ľudia, ktorí podnik strážia, údržbári a zamestnanci aplikujúci do praxe nové projekty, ďalej tí, ktorí vylepšujú výrobu, vyrábajú a testujú vzorky a podobne. Spolu je to asi desatina všetkých zamestnancov.

Nástupný termín sa môže zmeniť

Bez zníženia platu. Do práce by mali nastúpiť v pondelok 20. apríla, zatiaľ to však nie je isté.

Ak by musela odstávka výroby v Embracu pokračovať aj na budúci týždeň, podľa kolektívnej zmluvy by zamestnanci dostávali 60 percent základnej mzdy.

„V spišskonovoveskom okrese zatiaľ v žiadnom z podnikov hromadné prepúšťanie neohlásili, hoci do evidencie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) pribudlo tisíc sto osôb. Väčšinou po návrate zo zahraničia,“ dodala Janka Brziaková, riaditeľka ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi.

