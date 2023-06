Speváčka Pink venovala austrálskym hasičom pol milióna dolárov

5.1.2020 (Webnoviny.sk) - Americká speváčka Pink venuje austrálskym hasičom, ktorí bojujú s rozsiahlymi lesnými požiarmi, 500-tisíc amerických dolárov (v prepočte približne 450-tisíc eur).

"Som úplne zničená, keď vidím, čo robia tie strašné požiare v Austrálii. Tamojším hasičom, ktorí bojujú s ohňom v prvej línii, venujem 500-tisíc dolárov," napísala 40-ročná interpretka v sobotu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, kde má 32,2 milióna sledovateľov.

Oheň spálil už päť miliónov hektárov pôdy a zničil viac ako 1500 domov.

Pink, vlastným menom Alecia Beth Moore, odštartovala hudobnú kariéru v dievčenskej skupine Choice. Po jej rozpade sa dala na sólovú dráhu a začala pracovať na prvej sólovej štúdiovke Cant Take Me Home (2000). Nasledovali nahrávky Missundaztood (2001), Try This (2003), Im Not Dead (2006), Funhouse (2008), The Truth About Love (2012), Beautiful Trauma (2017) a Hurts 2B Human (2019). Medzi jej najznámejšie hity patria skladby Try, Who Knew, U + Ur Hand, So What, Raise Your Glass, Get The Party Started, Just Like A Pill či What About us. Získala napríklad tri Grammy, dve BRIT Awards alebo sedem MTV Video Music Awards.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

