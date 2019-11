Špeciály Zlatý Bažant Hurban Legend: pivo inšpirované Jozefom Miloslavom Hurbanom

"Značka Zlatý Bažant rozhodne patrí k najinovatívnejším značkám na slovenskom trhu a inovácie sú súčasťou jej DNA. Aj preto sme sa rozhodli opäť priniesť niečo iné, čo po uvedení takej úspešnej novinky, akou bola v roku 2016 inovácia Zlatý Bažant ’73, nebolo vôbec jednoduché," vysvetľuje Ronald Lupták, marketingový manažér HEINEKEN Slovensko. "Pri inováciách sú pre nás kľúčové priania našich zákazníkov, ktorí čoraz viac siahajú po prémiových produktoch, vyhľadávajú kvalitu a sú otvorení novým chutiam. Pri výbere jednotlivých typov pív produktového radu Zlatý Bažant Hurban Legend sme preto dbali na to, aby tieto pivné štýly predstavili konzumentom rozmanitosť farieb, chutí a vôní pivného sveta. No zároveň sme zohľadnili, aby boli chuťové profily blízke chuťovým bunkám bežných slovenských konzumentov. Veríme, že sa nám to za pomoci úsilia a majstrovstva pivných profesionálov opäť podarilo."