Spartak Trnava získal do svojho kádra tri nové posily, jednou z nich je aj Brazílčan Lovat

TRNAVA 12. januára (WebNoviny.sk) - Úradujúci majster najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna liga FC Spartak Trnava získal do svojho kádra tri nové posily.

Posun v kariére

Na Štadión Antona Malatinského s definitívou prichádza z konkurenčného tímu FK Železiarne Podbrezová pravý obranca Matúš Turňa. Tridsaťdvaročný skúsený zadák podpísal s "andelmi" kontrakt do konca sezóny s opciou na jeho následné predĺženie.

"Klub má veľkú futbalovú históriu a mesto žije futbalom. Je to iné ako v Podbrezovej, ide pre mňa o výzvu a posun v kariére. Na jar je o čo hrať, veď máme pred sebou boj o prvú šestku a v slovenskom pohári. Budem sa snažiť podávať čo najlepšie výkony. Niektorých chalanov v kabíne som poznal už skôr som si istý, že nám to spolu pôjde," povedal Turňa po prestupe do Trnavy pre oficiálny web klubu.

Spartakovci okrem toho lovili aj v českom tíme AC Sparte Praha. Jiřího Kulhánka doplní z tohto tímu doplní talentovaný a perspektívny ľavý obranca Václav Dudl, reprezentant českého mužstva do 19 rokov. Okrem materského klubu si 19-ročný Čech prešiel hosťovaniami v Táborsku i Vlašimi. V malom Ríme zotrvá do konca ročníka 2018/2019.

Všetci chcú hrať

"Hosťovanie v Trnave si veľmi cením a chcel by som sa prebojovať do základnej zostavy, čo ale nebude vôbec jednoduché, keďže všetci chalani chcú hrať. Verím, že to bude veľká skúsenosť a teším sa na majstrovské zápasy. Vždy mi v príprave najviac chýba práve ich atmosféra. So Spartakom budeme bojovať o čo najlepšie výsledky," vyjadril sa po svojom príchode Dudl.

Trojicu nových tvárí v kádri uzatvára Brazílčan Lucas Lovat. Naposledy hájil farby mužstva zo svojej rodnej krajiny Avaí FC. Rovnako ako Dudl, aj on prichádza bojovať o ľavý kraj obrany. Všetky tri nové posily sa zapoja do prípravného zápasu Trnavčanov na umelej tráve v Považskej Bystrici proti Liptovskému Mikulášu.

Pre Trnavu ide o vzpruhu kádra, ktorý už v zimnej príprave opustili Vachtang Čanturišvili, Marek Bakoš, Erik Jirka, Lukáš Greššák, Martin Tóth, Ali Ghorbani, Andrej Kadlec, Boris Godál, Martin Chudý a Matej Oravec.

