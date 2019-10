Spartak Trnava tvrdo odsúdil čin svojich fanúšikov, kritizuje však aj správanie napadnutých

TRNAVA 1. októbra (WebNoviny.sk) - Šláger 10. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava priniesol nepríjemný incident, ktorý sa odohral v hľadisku Štadióna Antona Malatinského.

Na tribúne City Areny napadla skupina fanúšikov domáceho tímu rodinných príslušníkov technického riaditeľa "belasých" Zdena Romana, hlavného trénera Martina Ševelu a jeho asistenta Ivana Vrabca. Bezpečnostná služba na situáciu rýchlo zareagovala a ohrozených divákov odviedla do útrob štadióna. Spartak sa k udalostiam zo sobotňajšieho večera vyjadril v pondelok prostredníctvom tlačovej správy, v ktorej uvádza oficiálne stanovisko.

Nulová tolerancia

FC Spartak sa dištancuje od konania skupiny svojich priaznivcov.



"V prvom rade tvrdo odsudzujeme napadnutie tejto skupinky fanúšikmi na štadióne. Takéto prípady majú u nás nulovú toleranciu a sú neakceptovateľné. Tobôž, ak sú páchané na ženách. Toto považujeme za absurdné a nepredstaviteľné. Klub urobí všetky opatrenia a vyvodí patričné dôsledky, aby sa v budúcnosti nič takéto neopakovalo. Konali sme však hneď po napadnutí fanúšičok. SBS okamžite zadržala a odovzdala dvoch účastníkov incidentu polícii. Ďalej je už na orgánoch činných v trestnom konaní, aby prípad vyšetrili. Klub bude prípad dôsledne sledovať a požadovať exemplárne potrestanie vinníkov. Okrem toho, že klub a SBS urobili maximum na zadržanie fanúšikov, čo sa aj podarilo, jeho zástupcovia sa ihneď po zápase osobne ospravedlnili poškodeným. Konkrétne technickému riaditeľovi Slovana Zdenovi Romanovi, trénerom Martinovi Ševelovi a Ivanovi Vrabcovi, ako aj ich manželkám a rodinným príslušníkom," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.

Zástupcovia Spartaka tvrdia, že svoj podiel viny nesú aj poškodené fanúšičky Slovana. "Po incidente, v prestávke, boli zástupcami klubu premiestnení do sektoru VIP, kde zápas dosledovali. Po ňom ich zástupcovia klubu odprevadili k autám a opustili štadión. Toto bolo jedna strana mince, je nutné však povedať aj o druhej. Celý štadión, s výnimkou sektoru hostí, je sektorom domácich. Toto netreba ani pripomínať. Sektor 8, hneď vedľa VIP, v ktorom boli uvedení rodinní príslušníci hostí, je teda taktiež domácim sektorom. Okrem rodín a príbuzných súperovho tímu doňho chodia aj rodinní príslušníci a príbuzní nášho tímu. Podobne takto je to na všetkých štadiónoch na Slovensku, rovnako takto isto sa miešajú rodinní príslušníci na tribúne na Slovane, keď tam hrá Spartak. Iba s jediným rozdielom. Naši rodinní príslušníci do takéhoto sektoru na Pasienkoch chodia bez označenia klubových symbolov, čiže napríklad aj bez šálov. Zápas vnútorne prežívajú, ale bez podobných prejavov ako to robili rodinní príslušníci Slovana v Trnave. S klubovými symbolmi, so šálmi v ruke, provokáciami a neustálymi hádkami smerom k ľuďom okolo seba s vyvrcholením incidentu krátko po vedúcom góle v závere prvého polčasu."

Zápas mohli sledovať z priestorov VIP

"Áno, každý má právo na radosť a podporu svojho tímu. Ale v medziach noriem. Ak to má byť ešte aj v klubových symboloch, tak potom je táto možnosť v sektore hostí. Anglicko, vyspelá futbalová krajina. Celý štadión považujú domáci za svoj sektor. S výnimkou toho hosťujúceho. Bez klubových symbolov, iba s prejavom radosti v domácich sektoroch. To zažil jeden rodič slovenského reprezentanta. Bez ohľadu kto to bol, bol okamžite vyvedení SBS zo štadióna. Neakceptovateľné. Urážajúce. Pre domáci tím, ktorý dostal gól a súperov fanúšik – rodinný príslušník - sa tešil v domácom sektore. Apropo. Slovanisti namiesto 20 VIP vstupeniek, na ktoré mali nárok, požadovali od nášho klubu ďalších päť navyše. Dostali ich. Bez problémov. Niekoľko z ich celkového počtu 25 však zostalo napokon nevyzdvihnutých a rodinní príslušníci sledovali zápas zo sektoru 8. Možno to chcelo len lepšiu organizáciu v rámci vnútra samotného Slovana. A rodinní príslušníci mohli zápas sledovať aj z priestorov VIP," píše sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol PR manažér Spartaka Trnava Marek Ondrejka.

