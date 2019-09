Spartak Trnava si z Ľubľany odnáša výhru, brankár Chudý štyri eurá a Bakoš sa teší na odvetu

ĽUBĽANA 24. augusta (WebNoviny.sk) - Futbalisti slovenského šampióna FC Spartak Trnava sú po štvrtkovom víťazstve 2:0 na ihrisku slovinského tímu NK Olimpija Ľubľana v úvodnom zápase play-off Európskej ligy 2018/2019 veľmi blízko k účasti v skupinovej fáze kontinentálneho pohára číslo dva.

Od reformy predchodcu Pohára UEFA na EL (od sezóny 2009/2010, pozn.) v nej doteraz účinkoval jediný slovenský zástupca ŠK Slovan Bratislava, ktorému sa to podarilo dokonca dvakrát - v ročníkoch 2011/2012 a 2014/2015. Výsledok štvrtkového duelu zo štadióna Stožice dáva veľkú šancu aj "andelom".

Druhý zásah bol kľúčový

Tím trénera Radoslava Látala hral v Ľubľane od úvodu kompaktne a využíval každú možnosť na prechod do ofenzívy. Už do prestávky si utvoril dvojgólový náskok, keď najskôr v 23. min skóroval z pokutového kopu Marek Bakoš a v 35. min si dal vlastný gól domáci kapitán Branko Ilič. Dôležité však bolo aj to, že Spartak zvládol aj vyše hodinové oslabenie po vylúčení stopéra Martina Tótha.

"Podarilo sa nám streliť prvý gól, ale vylúčenie narušilo naše plány, pretože sme museli vytiahnuť úplne novú taktiku. Druhý zásah bol z pohľadu stretnutia kľúčový, uzemnili sme ním súpera. Chlapcov som po červenej karte Tótha povzbudzoval, aby vydržali 15 minút do konca prvého polčasu. Vedel som, že cez prestávku vymyslíme vhodnú taktiku pre druhý polčas. Po zmene strán sme sa sústredili výlučne na bránenie výsledku, pretože sme nemali inú možnosť. Nie je ľahké hrať o jedného menej proti tímu ako Olimpija, ktorý neustále napáda protivníka a hľadá si cestu k bránke," poznamenal po stretnutí kouč Trnavy Látal podľa webu delo.si.



Jeho mužstvu sa v 3. predkole Ligy majstrov nepodarilo preniknúť ďalej cez srbskú Crvenu zvezdu Belehrad (predtým vyradili Legiu Varšava aj Zrinjski Mostar, pozn.). Proti slovinskému protivníkovi si však chce napraviť chuť a premiérovo v novodobej histórii sa predstaviť v skupinovej fáze EL.

Trnava už v minulosti dvakrát účinkovala v play-off tejto súťaže, avšak v sezónach 2011/2012 a 2014/2015 neuspela v konfrontáciách proti ruskému Lokomotivu Moskva, resp. švajčiarskemu FC Zürich. "Výsledok 2:0 nám pomôže nájsť správnu taktiku pre odvetný zápas v Trnave," optimisticky doplnil 48-ročný rodák z Olomouca.

Bakoš sa teší na odvetu

"Bol to v prvom rade ťažký zápas, pretože domáci odohrali výborné stretnutie. Potvrdili to, čo sme od nich očakávali. Každý však pracoval na svojich veciach a darilo sa nám súpera narúšať. Strelili sme z penalty gól, neskôr prišla červená karta, ktorá ovplyvnila vývoj. Potom sme dali trošku šťastný gól, ale myslím si, že sme išli za víťazstvom, za gólmi, za šancami... Mali sme tam ešte tri-štyri nedotiahnuté brejky. Uhrali sme dobrý výsledok a tešíme sa na odvetu," vyhlásil pri mikrofóne RTVS skúsený 35-ročný útočník Spartaka Marek Bakoš, ktorý je v "malom Ríme" na polročnom hosťovaní z českej Viktorie Plzeň.

A ako niekdajší slovenský reprezentant videl obidva presné zásahy nesúce jeho rukopis? "Pri jedenástke som nevnímal okolie, iba brankára, bránku a loptu predo mnou. Dobre som sa skoncentroval a podarilo sa mi ju premeniť. Pri druhom góle som sa snažil dávať loptu do priestoru na Erika Jirku. Obrancovia nemajú radi takéto lopty, keď sa musia vracať k bránke a nevedia, čo je za nimi. Súper nám trošku pomohol a dal si vlastný gól," skonštatoval Bakoš.

Chudý vyzbieral takmer 4 eurá

Trnavčania v pohárovej Európe neprehrali už siedmy zápas na ihriskách súperov po sebe. Pomohol tomu spoľahlivý výkon všetkých hráčov na ihrisku vrátane skvele chytajúceho brankára Martina Chudého. Dvadsaťdeväťročný rodák z Považskej Bystrice si musel v priebehu stretnutia poradiť nielen so strelami domácich hráčov, ale aj všelijakými predmetmi, ktoré prileteli z hľadiska.



"Bolo to zaujímavé aj s domácimi fanúšikmi. Hádzali po mne všeličo. Vyzbieral som 3,98 po zápase. Mám aspoň na kávu. Aj žuvačky tam boli, jednu som si aj dal, aspoň som mal svieži dych," poznamenal Chudý v dobrej nálade pre Rádio Slovensko.

Podľa trénera Linta dostahujú strašné výsledky

Olimpija natrafila na slovenského protivníka už tretíkrát - predtým v 2. predkole EL 2013/2014 nestačila na MŠK Žilina (3:1 doma, 0:2 vonku), v rovnakej fáze LM 2016/2017 neuspela proti AS Trenčín (3:4 doma, 3:2 vonku).

"Samozrejme, s výsledkom nemôžem byť spokojný. Taktiež nie som spokojný s prvým polčasom, keď sme dostali strach z úspechu a prakticky sami si strelili dva góly. Vypracovali sme si dostatok šancí na strelenie gólu, ale lopta nechcela vojsť do slovenskej bránky. Taký je futbal. V zásade vieme, čo musíme v odvete urobiť - streliť tri góly a žiadny neinkasovať," vyhlásil podľa webu delo.si kormidelník Olimpije Aleksandar Linta.

"Sklamanie je veľké, pretože sme boli lepším tímom. Neviem, čo robíme zle. Dosahujeme strašné výsledky. Inkasovali sme z jedenástky, strelili sme si vlastný gól... Vytvárame si stopercentné šance, ale nepremieňame ich. Na Slovensko pôjdeme zvrátiť tento výsledok," nevzdáva sa pred odvetou na trnavskom Štadióne Antona Malatinského (vo štvrtok 30. augusta o 20.30 h SELČ) stredopoliar ľubľanského tímu Rok Kronaveter.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !