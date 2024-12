Spartak Trnava si po víťaznom zápase zabojuje v play-off o skupinu EKL, oba duely odohrajú na Slovensku (foto)

18.8.2023 (SITA.sk) - Futbalisti FC Spartak Trnava vo štvrtkovej domácej odvete 3. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 proti poľskému Lechu Poznaň zmazali manko 1:2 z úvodného duelu.

„Andeli" na Štadióne Antona Malatinského zvíťazili 3:1 a v play-off zabojujú o účasť v skupinovej časti proti ukrajinskému tímu SC Dnipro-1, ktorý hráva domáce stretnutia v Košiciach. Prvý súboj je na programe v stredu 23. augusta o 18.30 h v Trnave.

Spartak stiahol stratu

Trnavčania stiahli stratu na Poliakov v 37. minúte štvrtkového zápasu, keď Ghančan Kelvin Offori poslal domácich do vedenia 1:0 a vyrovnal celkové skóre na 2:2. Po zmene strán v 50. minúte priblížil Spartak k postupu Erik Daniel gólom na 2:0, no v 64. minúte vrátil Lech do hry Nór Kristoffer Velde kontaktným zásahom na 1:2.

O desať minút neskôr prišla hviezdna chvíľa Lukáša Štetinu, ktorý „nožničkami" dosiahol gól na 3:1 a rozhodol o postupe Trnavy s celkovým skóre 4:3.

Je to zaslúžené víťazstvo

„Som strašne šťastný, hoci je to iba tretie predkolo a nie sme ani v skupine. Oproti Lechu sme malí, majú kvalitných hráčov. Videli sa v play-off, ale zvládli sme to. Užili sme si to a ľudia tiež. Myslím si, že je to zaslúžene víťazstvo. S ťažkým súperom potrebujete aj trošičku šťastia. Boli sme efektívni, oni svoje šance nepremenili. Bolo z nás cítiť, že chceme vyhrať a to od prvej minúty. V Poľsku sme sa bránili a behali sme veľa, ale dáta nám ukázali, že sme nabehali najmenej. Museli sme do hráčov dostať, že toto nie je slovenská liga, ale Lech Poznaň, jedno z najkvalitnejších mužstiev. Zvýšili intenzitu a bolo to vidieť," zhodnotil súboje proti Poznani tréner Spartaka Michal Gašparík ml. na klubovom webe.

Spartak Trnava vypadol vlani v 3. predkole EKL s iným poľským družstvom Raków Čenstochová, v roku 2021 stroskotal na izraelskom Maccabi Tel Aviv. V minulosti sa naposledy predstavil na jeseň v skupinovej časti niektorého z pohárov v ročníku 2018/2019, v Európskej lige vtedy získal sedem bodov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu