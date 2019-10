Spartak Trnava po zmene vlastníkov nemá v pláne ústup z pozícií

26.6.2019 (Webnoviny.sk) - FC Spartak Trnava ani po zmene vlastníckych štruktúr nemá v pláne ustupovať z pozícií. Nové vedenie futbalového klubu na stredajšej tlačovej konferencii predstavilo vízie, podľa ktorých chce Spartak ďalej rozvíjať. Na to je však potrebný čas.

Nový začiatok a kopa práce

"Chceme stavať na tom, čo tu bolo dlhé roky budované, no začíname odznova a čaká nás kopa práce. Ja budem predĺženou rukou majiteľov a budem mať na starosti najmä ekonomické záležitosti. Verím, že sa nám podarilo vybrať skúsených a zodpovedných ľudí, ktorí nám pomôžu," povedal nový riaditeľ klubu Milan Cuninka a dodal, že plánujú prehĺbiť spoluprácu nielen s mestom, ale so všetkými subjektmi, ktoré budú ochotné podať pomocnú ruku: "Nehľadáme len strategického partnera, ale uvítame každého, komu záleží na Spartaku. Určite chceme nadviazať užšiu spoluprácu s radnicou, lebo Spartak a mesto Trnava musia držať spolu."

Rozpočet by sa mal pohybovať na úrovni okolo dvoch miliónov eur, ale veľa bude záležať aj od účinkovania klubu v pohárovej Európe. V 1. predkole Európskej ligy 2019/2020 narazia spartakovci na bosniansky klub Radnik Bijeljina.

Stavať na odchovancoch

"Pozeráme sa však najmä do budúcna a postupne chceme stavať káder na odchovancoch. Prácu s mládežou považujeme za dôležitú v našich zámeroch. Teraz pre krátkosť času pribudli viacerí cudzinci, ale vyberáme ich zodpovedne a verím, že nebudú len do počtu. Navyše, získať kvalitného slovenského hráča je čoraz ťažšie," zhrnul športový riaditeľ Andrej Kostolanský a k aktuálnemu kádru i cieľom v ligovej sezóne dodal: "Už naberá reálne kontúry, chýba nám ešte stredový záložník a hrotový útočník. Základným cieľom v lige je dostať do hornej šestky, všetko ostatné bude príjemným bonusom."

Priaznivci "andelov" sa môžu tešiť na atraktívny futbal, ktorý ordinuje tréner Ricardo Chéu, ktorý v uplynulom ročníku viedol FK Senica.

"Chceme hrať doma aj vonku aktívne a s napádaním. Moja mentalita je víťazná, idem do každého zápasu s cieľom vyhrať a to chcem vštepiť aj hráčom. Podľa toho si ich vyberáme, lebo Spartak je jeden z najväčších slovenských klubov, s najlepšími fanúšikmi a musí byť pre všetkých cťou, že nosia na drese jeho znak."

Informácie sú z oficiálneho klubového webu FC Spartak Trnava.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !