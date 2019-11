Spartak Trnava neudržal vedenie a podľahol Dinamu Záhreb, duel Európskej ligy odohrali bez divákov

TRNAVA 25. októbra (WebNoviny.sk) - Futbalisti slovenského šampióna FC Spartak Trnava prehrali 1:2 s chorvátskym tímom GNK Dinamo Záhreb vo štvrtkovom stretnutí skupinovej fázy Európskej ligy 2018/2019. Domáci sa ujali vedenia v 32. min po zásahu iránskeho legionára Aliho Ghorbaniho. Po prestávke v 64. min vyrovnal hrotový útočník hostí Mario Gavranovič a tri body pre Dinamo zariadil v 77. min Mislav Oršič.

Duel sa hral bez divákov, keďže Európska futbalová únia (UEFA) uzavrela Trnavčanom štadión za správanie fanúšikov v septembrovom stretnutí skupinovej fázy EL s belgickým Anderlechtom Brusel (1:0). Zverenci trénera Radoslava Látala ukoristili v doterajších troch dueloch skupinovej časti dovedna tri body. Najbližšie sa predstavia 8. novembra na trávniku štvrtkového súpera v Záhrebe.

V komornej atmosfére pred prázdnymi tribúnami boli od úvodu aktívnejší hostia. Tí v 17. min po štandardke prepasírovali loptu za chrbát trnavského brankára Chudého, gól však neplatil pre ofsajd. Zakrátko sa Perič z krídelného priestoru rútil na bránku Spartaka, no jeho pokus domáca defenzíva stihla zblokovať.

"Andeli" boli do prestávky v defenzíve kompaktní a využívali každú možnosť na podniknutie rýchleho protiútoku. V 32. min pretavili na presný zásah hneď svoju prvú veľkú šancu. Čonka odcentroval z ľavej strany a Ghorbani využil nedorozumenie záhrebskej defenzívy - 1:0. Hostia mohli vyrovnať v 36. min, Oršič však vo veľkej príležitosti prestrelil.

Druhý polčas zahájila nepresná strela Čanturišviliho. Následne v 52. min mal vyrovnanie na kopačke Oršič, trafil však na bránkovej čiare stojaceho M. Oravca. V 57. min sa po rýchlom brejku ocitol v šanci Trnavčan Jirka, Livakovič vyrazil jeho strelu ľavačkou na roh.

Po hodine hry hostia opäť podkúrili domácej defenzíve, Ademimu na zadnej žrdi chýbalo k lopte pol kroka. Chorvátsky zástupca sa dočkal v 64. min. Center zľava prešiel až do "päťky" na Gavranoviča a švajčiarsky reprezentant sa zblízka nepomýlil -

1:1. Hostí gól "nakopol" a naďalej sa tlačili dopredu. V 77. min rozhodol o ich triumfe Oršič, keď na dvakrát prekonal Chudého.

Hlasy

zdroj: RTVS

Martin Chudý (brankár Spartaka Trnava): "Zlomilo sa to v druhom polčase. Mali tam náznaky, boli sme však Záhrebu vyrovnaným partnerom. Keby nevyrovnali, možno to dovedieme aj na nulu a do víťazného konca. Oni však využili šance a vyhrali. Vyrovnali po skrumáži a napokon strelili aj víťazný gól. Po spätnej prihrávke tam bol sám a dorazil loptu do siete."

Boris Godál (obranca Spartaka Trnava): "Dobre robehnutý zápas sme nedotiahli do úspešného konca. Dostali sme dva zlepené góly, sme sklamaní. Až na štandardné situácie nemali hostia nejaké možnosti, raz vykopával Matej Oravec z bránkovej čiary. Trochu nás zložila šanca po našom brejku za stavu 1:0. Erik Jirka nedal gól, ja som už dvíhal ruky. Keby mi niekto povedal, že po treťom kole v skupinovej fáze Európskej ligy budeme mať tri body, boli by sme možno spokojní. Ja by som si však želal minimálne štyri body, dnes sme si nechali utiecť body medzi prstami."

Erik Jirka (krídelník Spartaka Trnava): "Škoda, že som nedal gól na 2:0, zápas by sa vyvíjal inak. Bol to brejk troch na jedného, ´Grešo´ mi to dal trochu na dlhú nohu, stihol som zakončiť. Brankár mi to vyrazil na roh. Dinamo sme dnes zaskočili, dali sme vedúci gól, dostali sme sa na koňa. Oni potom vyrovnali a strelilli aj víťazný gól. Duel bez divákov? Je to úplne iný zápas, každý pokyn je počuť, mŕtva atmofséra. Určite sa lepšie hrá s diváckou podporou."

Matej Oravec (obranca Spartaka Trnava): "Dnes to bolo veľmi ťažké, lebo Dinamo bol jeden z najťažších a možno aj najťažší súper, ktorého sme dosiaľ mali. Tieto zápasy sú pre mňa obrovské skúsenosti, užívam si každú minútu na ihrisku."

Nenad Bjelica (tréner Dinama Záhreb): "Predovšetkým v prvom polčase sme nehrali dobre, súper strelil gól. Cez prestávku sme si povedali, že na ihrisku musíme lepšie kombinovať a hrať s loptou. Myslím si, že po zmene strán sme ukázali, že sme lepšie mužstvo. Z víťazstva máme radosť. Najbližšie doma nastúpime práve proti Spartaku. Dúfam, že bude plný štadión."