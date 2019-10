Spartak Trnava bude trénovať Látalova pravá ruka, pred jarnou časťou ho čaká neľahká úloha

TRNAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Po avizovanom odchode českého lodivoda Radoslava Látala z pozície hlavného trénera FC Spartak Trnava prevezme mužstvo úradujúceho slovenského majstra v zimnej príprave a jarnej časti sezóny 2018/2019 jeho doterajší asistent a krajan Michal Ščasný.

"Veľmi si to vážim. Je to pre mňa česť. Odišli síce viacerí funkcionári a budeme pracovať v úspornejšom režime, ale Trnava je stále veľká Trnava," uviedol pre denník Šport nový tréner Spartaka, ktorému patrí 8. miesto s 21 bodmi po jesenných osemnástich odohraných kolách najvyššej súťaže Fortuna ligy.

Turbulentný záver roka

Hoci v jesennej časti aktuálneho ročníka účinkoval klub v skupinovej fáze Európskej ligy, záver roka 2018 bol v "slovenskom Ríme" turbulentný. Okrem spomenutého Radoslava Látala svoj odchod z trnavského tímu oficiálne ohlásili majiteľ klubu Vladimír Poór, prezident Dušan Keketi i generálny manažér Pavel Hoftych. Nového hlavného kouča Spartaka v zimnej príprave, ktorá štartuje 7. januára, nečaká jednoduchá úloha.

"Riešime zloženie realizačného tímu, ale aj kádra. Zostáva tréner brankárov Pavel Kamesch, kondičný tréner Dávid Moravec a doplní nás asistent, ktorého by sme mali poznať do začiatku prípravy," skonštatoval ďalej 40-ročný Michal Ščasný, ktorý študuje EURO Pro licenciu a štúdium ukončí v roku 2019. Jeho otec Zdeněk Ščasný je v súčasnosti kormidelníkom Sparty Praha.

Obranca Sparty, Westerlo aj Tatrana

Michal Ščasný v ostatných troch rokoch pracoval ako asistent trénera FK Senica, do Trnavy prišiel v lete a bol pravou rukou Radoslava Látala. Počas hráčskej kariéry bol obrancom Sparty Praha, Žižkova, účinkoval aj v belgickom klube Westerlo či v Tatrane Prešov.

Po skončení aktívnej činnosti v spomenutej Senici spolupracoval s Tonom Caanenom a súčasný predseda predstavenstva klubu zo Záhoria ho chcel opätovne angažovať, v Senici mal mužstvu pomôcť ako tréner k záchrane v najvyššej slovenskej súťaži.

"Kontaktoval ma a spýtal sa, či nemám záujem o návrat. Poďakoval som sa, Trnava bola u mňa na prvom mieste," skonštatoval M. Ščasný.

Nový manažment klubu

FC Spartak Trnava bude mať od januára 2019 nový manažment. Pozíciu prezidenta klubu nahradí funkcia riaditeľa: stane sa ním Marek Ondrejka, ktorý dosiaľ pracoval ako PR a event manažér. Pozíciu generálneho manažéra obsadí Marián Černý, ktorý bol šéfom mládeže, marketingu či koordinátor s UEFA - teraz bude mať na starosti športovú časť klubu.

Športovo-technickým manažérom bude doterajší sekretár a vedúci mužstva Ivan Minárčiný, novým vedúcim mužstva bude doterajší kustód Martin Bohunický.

V kádri "andelov" nastali zmeny. Marek Bakoš sa vrátil do Plzne, Jiří Kulhánek do Sparty Praha a Erik Jirka by sa mal hlásiť v srbskom Belehrade, keďže prestúpil do Crvenej zvezdy.

"Kulhánek prejavil záujem u nás na jar pokračovať. Po zranení sa na ihrisko vráti Jakub Rada, ktorý je na hosťovaní do konca sezóny. Inak sú hráči zmluvne viazaní. Je o nich interes a keď dostanú zaujímavú ponuku, zrejme odídu. Uvidíme, ako sa to utrasie. Káder je síce široký, ale pri výraznom odlive ho musíme doplniť," doplnil Michal Ščasný pre denník Šport.





