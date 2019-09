Spartak plánuje pred skupinovou fázou Európskej ligy rozšíriť káder o útočníka a stredopoliara

TRNAVA 31. augusta (WebNoviny.sk) - Vedenie FC Spartak Trnava plánuje pred začiatkom skupinovej fázy futbalovej Európskej ligy 2018/2019 rozšíriť káder.



Po odchode Marvina Egha do dánskeho FC Randers potrebuje slovenský majster zvýšiť konkurenciu najmä na poste útočníka, trénerovi Radoslavovi Látalovi chýba aj stredopoliar. Trnava má aktuálne vyhliadnutých viacero futbalistov.

Mali záujem o Ljubičiča

"Máme zhruba šesť dní na posilnenie kádra. Sú posty, ktoré potrebujeme vystužiť. Vieme, že nás tlačí topánka na pozícii útočníka, ktorú je veľmi náročné vhodne obsadiť. Máme vytypovaného hráča aj do stredu poľa. Mali sme záujem o Ljubičiča, ktorý neprišiel. Vyhliadli sme si niekoho iného, kto by nám mal pomôcť v blížiacich sa stretnutiach. Budeme hrať domácu ligu, Európsku ligu i Slovnaft Cup. Na rozdiel od niektorých iných mužstiev budeme bojovať na troch frontoch, takže sa rozhodne musíme posilniť," uviedol generálny manažér Spartaka Trnava Pavel Hoftych.

Zobraziť fotogalériu k článku:



V hre bol aj príchod útočníka Davida Depetrisa, ale už je pasé. "Rozprával som sa s ním predtým, ako sme získali Mareka Bakoša. Jednoznačne sme vyhodnotili, že Bakoš je viac vhodný pre náš spôsob hry a na zápasy, ktoré nás čakajú. Rokovania s Davidom nepokračujú aj preto, že tri mesiace trénuje individuálne a my potrebujeme niekoho, kto je okamžite schopný naskočiť do zápasov a pomôcť tímu. Na stretnutia, kde nebudeme dominovať, budeme vychádzať zo zabezpečenej obrany a spoliehať sa skôr na brejky, by Depetris nebol ten správny typ útočníka. Snažíme sa priviesť útočníka podobného Bakošovi, to znamená bežca, agresora a skúseného futbalistu," prezradil český funkcionár.

Alternatívou je zmena rozostavenia

Hoftych uviedol, že plánovaných zmien v mužstve nebude veľa: "Títo chlapci po dlhých rokoch získali v uplynulom ročníku titul. Teraz veľmi kvalitnými výkonmi postúpili do skupinovej fázy Európskej ligy. Bolo by nefér priviesť desať nových hráčov. Snažíme sa, aby doplnenie mužstva bolo citlivé a nenarušilo vnútornú silu tímu."



Ak sa Spartaku nepodarí získať útočníka, alternatívou je aj zmena rozostavenia. "Mohli by sme uvažovať o tom, že Erik Jirka sa v niektorých zápasoch posunie na hrot a budeme riešiť akvizíciu na krajné pozície. Do stredy máme čas na prestupy a uvidíme, ako to napokon dopadne," skonštatoval Hoftych.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !