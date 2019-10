Španielsky parlament ani na druhý pokus nezvolil premiéra, Sánchez v hlasovaní opäť pohorel

25.7.2019 (Webnoviny.sk) - Úradujúci španielsky premiér Pedro Sánchez sa nestal riadnym premiérom ani v druhom parlamentnom hlasovaní. Po tom, čo pohorel v utorňajšom hlasovaní, postihol ho rovnaký osud aj vo štvrtok.

Oba razy zaňho hlasovalo len 123 poslancov jeho vlastnej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) a jeden poslanec jednej z menších strán.

V hre môžu byť aj nové voľby

Poslanci budú mať teraz takmer dva mesiace na to, aby našli schodné riešenie, a do tretice budú o budúcom premiérovi hlasovať 23. septembra. Ak by ani tento pokus nevyšiel, nasledovali by nové voľby.

Sánchez ešte pred štvrtkovým hlasovaním poslancom oznámil, že sa mu nepodarilo dosiahnuť dohodu o vytvorení koalície s ľavicovou stranou Podemos.

Sánchez tvrdil, že táto strana mala príliš veľké požiadavky, poslanci Podemosu naopak tvrdia, že Sánchez im nechcel zveriť vo vláde žiadny relevantný post. Pôvodne dokonca dlhé týždne odmietal, aby boli súčasťou vlády a požadoval, aby jej len zaisťovali podporu v parlamente.

Sánchez nechce vo vláde Iglesiasa

Sánchez si navyše už hneď na začiatku koaličných rokovaní dal podmienku, že predseda strany Podemos Pablo Iglesias nebude súčasťou vlády, s čím šéf Podemosu súhlasil, ale len za podmienky, že jeho strana získa taký podiel na vláde, aký jej prislúcha podľa volebných výsledkov.

Sánchez neochotu začleniť do vlády Iglesiasa vysvetľuje tým, má s týmto politikom odlišný názor na príliš veľa otázok, a predovšetkým na otázku posilnenia autonómie Katalánska, s ktorým socialisti nesúhlasia, zatiaľ čo Podemos proti nemu nenamieta.





