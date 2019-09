Španielsko vyhralo nad Nemeckom a ukončilo účinkovanie Slovenska na volejbalových ME

19.9.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti nepostúpili na majstrovstvách Európy do osemfinálovej fázy.

Rozhodol o tom štvrtkový zápas medzi Španielskom a Nemeckom, ktorí hráči z Pyrenejského polostrova vyhrali 3:1 na sety (22, 20, -18, 19). V tabuľke B-skupiny tak majú rovnakú bilanciu ako Slovensko (dve výhry a tri prehry) , no zároveň o jeden bod viac.

Nenapodobnili ženy

Zverenci Andreja Kravárika tak nenadviazali na úspech ženskej reprezentácie, ktorá sa na domácom šampionáte prebojovala do vyraďovacej fázy.

Španieli položili základ úspechu proti Nemcom v úvodných dvoch setoch, ktoré vyhrali na 22, respektíve 20 bodov. Navyše, od druhého setu sa na palubovke neobjavil líder nemeckého tímu György Grozer, čo sa podpísalo na výsledku zápasu.

Kým zverencom Andreu Gianiho prakticky už o nič nešlo a mali isté tretie miesto v skupine, Španieli viac túžili po troch bodoch, ktoré napokon dosiahli.

Srbi lídrami

Tretí set síce výrazne prehrali 18:25, ale v záverečnom dejstve sa skoncentrovali a súperovi dovolili získať iba 19 lôpt. Najlepšie skórujúcim hráčom bol Andrés Villena, ktorý zaznamenal 20 bodov.

Tabuľku základnej B-skupiny v predstihu ovládli Srbi, ktorých v piatok ešte čaká súboj s Rakúšanmi. Obhajcovia bronzových medailí v štyroch doterajších súbojoch stratili iba jeden set. Druhé miesto patrí Belgičanom, tretie Nemcom a kvarteto postupujúcich mužstiev dopĺňajú hráči Španielska.

Slovákov o to viac môže mrzieť úvodný zápas na turnaji. Proti výberu trénera Fernanda Muňoza Beníteza viedli 2:0 na sety a pokiaľ by vyhrali 3:0 alebo 3:1, postúpili by do osemfinále oni. Španieli sa v súboji o postup do štvrťfinále stretnú s doposiaľ stopercentnými Poliakmi.





