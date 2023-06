Španielske hotely zaznamenali masívny pokles ubytovaných, vytvorili turistické koridory

23.10.2020 (Webnoviny.sk) - Turistický priemysel v Španielsku dostáva počas pandémie koronavírusu poriadne zabrať. Mesiac september bol siedmy tohtoročný v rade, počas ktorého zaznamenali masívny pokles poskytnutých ubytovacích služieb. V porovnaní so septembrom 2019 zaznamenali španielske hotely úbytok hostí až o 78 %.

Milióny pracovných miest v cestovnom ruchu

Podľa národného štatistického úradu však počet prenocovaní v tamojších hoteloch počas úvodných deviatich mesiacov roka 2020 klesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 71 %.

Pred pandémiou vytvoril cestovný ruch 12 % hrubého domáceho produktu Španielska a poskytoval 2,6 milióna pracovných miest.

V snahe podporiť uvedené odvetvie Španielsko pred niekoľkými dňami schválilo vytvorenie turistických koridorov medzi Kanárskymi a Baleárskymi ostrovmi a ďalšími európskymi štátmi, pričom ministerka priemyslu, obchodu a cestovného ruchu María Reyesová Marotová by ich neskôr chcela rozšíriť do ďalších obľúbených turistických destinácií na španielskej pevnine.

Turistov bezplatne otestujú

Turisti vstupujúci na ostrovy z európskej krajiny, kde je počet prípadov koronavírusu maximálne 50 na 100-tisíc obyvateľov, nemusia vopred podstúpiť testy. Avšak, každý, kto priletí z destinácie, kde je počet infikovaných vyšší ako 50 na 100-tisíc obyvateľov, bude musieť predložiť negatívny výsledok testu na COVID-19 vykonaného menej ako 48 hodín pred letom. Všetkých turistov tiež 48 hodín pred odletom z ostrovov bezplatne otestujú na prítomnosť vírusu.

Každý, kto bude mať na Kanárskych a Baleárskych ostrovoch pozitívny test, bude musieť ísť do karantény. Miestne úrady mu však bezplatne poskytnú ubytovanie a ďalšie súvisiace náklady spolu s potrebnou zdravotnou starostlivosťou alebo prípadnú hospitalizáciu.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.