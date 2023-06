Španielske autonómne oblasti žiadajú o zavedenie COVID pasov, rozhodnúť musia súdy

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - Niektoré regionálne vlády v Španielsku sa obávajú nárastu prípadov koronavírusu. Žiadajú preto súdy, aby povolili zavedenie COVID pasov, ktoré by mohli pomôcť kontrolovať šírenie ochorenia. COVID pas má predstavovať dôkaz, že jeho držiteľ bol očkovaný proti koronavírusu.

Autonómne spoločenstvá Baskicko, Valencia, Navarra a Katalánsko uviedli, že sú pripravené stať sa prvými regiónmi v Španielsku, ktoré zavedú spomenuté COVID pasy pre vstup do nočných klubov, barov, reštaurácií a na niektoré verejné podujatia. Najprv však potrebujú povolenia súdov.

Baskická ministerka zdravotníctva Gotzone Sagardui v utorok poznamenala, že tento severošpanielsky región podá tento týždeň na súde oficiálnu žiadosť. Ak opatrenie schvália, bude sa vzťahovať na osoby od 12 rokov. Šéf regionálnej vlády vo Valencii Ximo Puig oznámil podobné rozhodnutie v pondelok.

V Španielsku v ostatných týždňoch evidujú prudký nárast prípadov ochorenia COVID-19. Regiónmi s najväčším výskytom infekcií na 100-tisíc obyvateľov sú Baskicko a Navarra.

