Sondu New Horizons čaká riskantnejší prelet, pôjde okolo záhadného telesa Ultima Thule

MYS CANAVERAL 29. decembra (WebNoviny.sk) - Sonda New Horizons, ktorá v júli 2015 preletela okolo Pluta, sa približuje k svojmu ďalšiemu cieľu, záhadnému telesu na okraji našej Slnečnej sústavy, nazvanému Ultima Thule.

Okolo ľadového telesa, ktoré sa nachádza v Kuiperovom páse, pásme drobných planétok na okraji Slnečnej sústavy, sonda preletí na Nový rok o 06.33 SEČ. K malému vesmírnemu objektu, ktorému trvá oblet okolo Slnka takmer 300 pozemských dní, sa New Horizons dostane na vzdialenosť 3 500 kilometrov.

Pôjde o najvzdialenejší objekt

Prelet bude podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) omnoho komplikovanejší a riskantnejší ako prelet rovnakej sondy okolo Pluta. Sonda je už staršia a menej spoľahlivá ako v roku 2015, jej cieľ je omnoho menší a v oveľa väčšej vzdialenosti od Zeme a sonda sa k nemu priblíži na menšiu vzdialenosť ako to bolo pri prelete okolo Pluta.

Teleso Ultima Thule sa nachádza až 6,5 miliardy kilometrov od Zeme a podľa niektorých vedcov by to mohli byť dokonca až dve telesá, ktoré na seba narazili v dôsledku príťažlivosti a rotujú okolo seba. V každom prípade pôjde o najvzdialenejší objekt, ku ktorému sa ľudstvo doteraz dostalo.

NASA už uvažuje, že ak by novoročný prelet dopadol úspešne a sonda New Horizons by bola naďalej použiteľná, mohli by jej misiu ešte predĺžiť a využiť ju na preskúmanie ešte vzdialenejších objektov v Kuiperovom páse.

Putovanie sondy New Horizons

Sonda New Horizons sa okrem preletu okolo Pluta vyznamenala aj tým, že v decembri minulého roka poslala snímky z doteraz najvzdialenejšieho bodu vo vesmíre, aký sa ľudstvu podarilo odfotografovať. Najskôr 5. decembra odfotografovala vzdialenú hviezdokopu pomenovanú Studňa prianí a o necelé dve hodiny nato svoj vlastný rekord ešte prekonala, keď odfotografovala dva objekty v Kuiperovom páse, pomenované 2012 HZ84 a 2012 HE85.

Fotografie vznikli vo vzdialenosti 6,12 miliárd kilometrov od Zeme a New Horizons tak prekonala sondu Voyager 1, ktorá dovtedy držala rekord za najvzdialenejší fotografický počin. Bola ním fotografia známa ako Pale Blue Dot (Bledomodrá bodka), ktorú Voyager 1 nasnímal v roku 1990 a ktorá zobrazuje našu planétu ako miniatúrnu bodku videnú z vesmíru, zo vzdialenosti 6,06 miliardy kilometrov.

