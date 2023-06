Sociálnej poisťovni sa v prvom polroku darilo, príjmy mala medziročne vyššie o 371 miliónov eur

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Sociálnej poisťovni sa v prvom polroku tohto roka darilo. Jej celkové príjmy bez zohľadnenia finančnej pomoci od štátu dosiahli takmer 4,67 miliardy eur, medziročne tak boli vyššie o 370,7 milióna eur. Vyššie príjmy poisťovňa vykázala aj oproti polročnému plánu, a to o 145,5 milióna eur.

Od ekonomicky aktívnych osôb, teda od zamestnancov, dohodárov či samostatne zárobkovo činných osôb poisťovňa vybrala 4,33 miliardy eur, čo je v porovnaní s januárom až júnom vlaňajška o 363,5 milióna eur viac. Príjmy poisťovne z dlžného poistného za január až jún tohto roka predstavovali 106,7 milióna eur. Medziročne je to viac o 8,6 milióna eur.

Príjmy poisťovne z poistného od štátu za šesť mesiacov tohto roka tvorili 195 miliónov eur a príjmy zo sankcií 6,4 milióna eur.

Výdavky poisťovne za január až jún tohto roka predstavovali takmer 4,87 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka stúpli o 34,6 milióna eur, v porovnaní s polročným plánom však boli nižšie o 66,5 milióna eur. Poisťovňa tak mala na účtoch ku koncu júna tohto roka 742,5 milióna eur, keďže z minulého roka si preniesla prebytok v sume 845,9 milióna eur.

Výdavky Sociálnej poisťovne na vyplácanie dôchodkových dávok za prvý polrok tohto roka medziročne vzrástli o 160,8 milióna eur na 4,09 miliardy eur. Výdavky na výplatu nemocenských dávok, naopak, medziročne klesli o 78,8 milióna eur na 533,6 milióna eur. Medziročný pokles o 50 miliónov eur zaznamenali výdavky na vyplácanie dávok v nezamestnanosti, keď za prvý polrok tohto roka predstavovali 121,9 milióna eur.

