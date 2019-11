Sociálne a daňové opatrenia koaličných strán by mal štátny rozpočet ustáť, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA 6. mája (WebNoviny.sk) - Pondelňajšia dohoda koaličných partnerov na základných parametroch navrhovaných sociálnych a daňových opatrení umožní udržať vybalansované verejné financie.

Rozumný kompromis

Tvrdí to premiér Peter Pellegrini, podľa ktorého bude koalícia rokovať už iba o definitívnych parametroch jednotlivých opatrení tak, aby mohli byť predložené na júnové rokovanie Národnej rady SR.

"Nachádzame sa v rozumnom kompromise,“ vyhlásil Pellegrini na margo dopadov navrhovaného balíčka opatrení koaličných strán. Konkrétny finančný dopad na štátny rozpočet premiér nespresnil.

Tvrdí však, že výsledná suma by mala byť zvládnuteľná pre rozpočet na rok 2020 tak, aby neboli prekročené sankčné pásma dlhovej brzdy a aby slovenská vláda mohla naďalej aj na európskej úrovni hovoriť, že zdravé verejné financie sú pre ňu prioritou. Aktuálne má pritom vláda podľa programu stability naplánované vyrovnané rozpočty verejných financií minimálne do roku 2022.





Dankova SNS navrhuje nižšie dane

Na júnovú parlamentnú schôdzu by tak mali byť koaličné opatrenia predložené už aj s konkrétnymi parametrami. Niektoré sa ešte môžu dolaďovať, predseda vlády však za Smer-SD naznačil, že na základe návrhu strany by sa mal napríklad výrazne zvýšiť rodičovský príspevok, zvyšovať by sa mali aj niektoré nezdaniteľné položky či superodpočet na vedu a výskum.





Koaliční partneri Smeru z SNS zase navrhujú znížiť daň z príjmu pre malých podnikateľov na 15 %, znížiť DPH na vybrané potraviny, či zrušiť koncesionárske poplatky pre seniorov. Most-Híd chce zas dosiahnuť zníženie sociálnych odvodov a zvýšenie nezdaniteľného daňového základu.





Premiér Peter Pellegrini zároveň potvrdil, že po pondelňajšom rokovaní koaličnej rady sa končí jeho krátka misia na čele rezortu financií. Post ministra dočasne zastával od 11. apríla tohto roku s tým, že do vymenovania nového ministra chce dosiahnuť kompromisy v rokovaniach koaličných partnerov pri ich sociálnych a daňových návrhoch. V utorok pritom na post ministra financií prezident Andrej Kiska oficiálne vymenuje doterajšieho šéfa parlamentného finančného výboru Ladislava Kamenického.

