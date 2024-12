Sociálna poisťovňa zverejnila nové tlačivo ošetrovného, potvrdia vám ho aj telefonicky

10.3.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa zverejnila nový formulár na žiadosť o ošetrovné zo Sociálnej poisťovne.

Poisťovňa pre obmedzenie osobného kontaktu u pediatrov a návštev na svojich pobočkách zaviedla zjednodušený spôsob podania žiadosti o ošetrovné v súvislosti s koronavírusom a následným uzatvorením školských zariadení.

"Netreba chodiť k lekárovi, netreba chodiť do pobočky Sociálnej poisťovne," informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Žiadosť si možno uplatniť prostredníctvom telefonického kontaktu na príslušnú pobočku (bude spísaná ústna žiadosť s pracovníkom Sociálnej poisťovne) alebo prostredníctvom nového, od utorka platného formulára zverejneného na webovej stránke www.socpoist.sk.

Školské zariadenia musia byť zatvorené

"Formulár treba vyplniť a obratom – e-mailom alebo v tlačenej podobe poštou, či vhodením do schránky na pobočke pri vstupe - poslať do pobočky," tvrdí hovorca poisťovne. Ak ide o zamestnanca, žiadosť posiela do pobočky podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne poistení do pobočky podľa trvalého bydliska.

Sociálna poisťovňa si následne overí, že školské zariadenie konkrétneho dieťaťa do 10 rokov veku je uzavreté a začne konanie o ošetrovné. Rozhodnutie o dávke zašle poisťovňa žiadateľovi poštou.

Pri starších deťoch ošetrovné potvrdzuje aj pediater

Pri deťoch vo veku nad 10 rokov je potrebné, aby na základe telefonického kontaktu žiadosť o ošetrovné potvrdil aj príslušný pediater a následne ju poslal do pobočky Sociálnej poisťovne. Tá bude spolu s telefonicky podanou žiadosťou alebo vyplneným formulárom podnetom na začatie konania o ošetrovné.





Pri posudzovaní žiadosti o ošetrovné pobočka preskúma aj splnenie ďalších zákonných podmienok na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.





Nový formulár si možno stiahnuť na tomto linku: PDF formát





https://www.socpoist.sk/ext_dok-10032020-np-ziadost-o-osetrovne—narok-uplatneny-v-suvislosti-s-koronavirusom_pdf/68342c





Word (doc) formát





https://www.socpoist.sk/ext_dok-11032020-np-ziadost-o-osetrovne-pre-koronavirus_doc/68348c





Ako žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku ošetrovné pre koronavírus? Postup pre telefonický a mailový kontakt





Sociálna poisťovňa opätovne pripomína poistencom, ktorí pre zatváranie škôl v súvislosti s koronavírusom chcú požiadať o dávku ošetrovné, že tak môžu urobiť nasledujúcimi spôsobmi. Treba sa dôsledne riadiť uvedenými pokynmi, aby sa žiadatelia vyvarovali doterajších chýb:





1. Telefonicky kontaktovať konkrétnu pobočku – ak je poistenec zamestnancom, treba volať pobočku podľa sídla zamestnávateľa a ak je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) alebo dobrovoľne poistený, treba zavolať do pobočky podľa trvalého pobytu. Telefonické kontakty na jednotlivé pobočky sú na titulnej stránke webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk, konkrétne tu: Kontakty – pobočky.





Následne treba do vyhľadávača uviesť názov obce, ku ktorej hľadáte príslušnú pobočku. Na stránke sa objavia všetky kontaktné údaje o pobočke (treba posunúť kurzorom nižšie).





2. E-mailom poslať žiadosť o ošetrovné do konkrétnej pobočky. Do prílohy treba priložiť vyplnený formulár žiadosti o dávku ošetrovné. E-mailové adresy sú tiež uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne pri pobočkách (nie vysunutých pracoviskách) tu: Kontakty – pobočky.





E-mail s vyplneným formulárom v prílohe je potom potrebné zaslať nie na vysunuté pracoviská, ale do príslušnej pobočky, pod ktorú vysunuté pracovisko patrí (napr. v prípade Bratislavy je pre všetky pracoviská spoločná e-mailová adresa bratislavamesto@socpoist.sk, vysunuté pracoviská Bratislava IV.-V., Malacky, Pezinok a Senec nemajú osobitnú mailovú adresu).





3. Poštou zaslať vyplnený formulár (žiadosť o ošetrovné) príslušnej pobočke na adresu zverejnenú v kontaktoch Kontakty – pobočky.





4. Do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne možno vhodiť vyplnený formulár žiadosti.





