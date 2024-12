Sociálna poisťovňa zaviedla pre klientov nový elektronický účet poistenca, nájdu tam viacero informácií

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Klienti Sociálnej poisťovne majú k dispozícii nový elektronický účet poistenca.

Cez elektronický účet si môže poistenec preveriť jednotlivé obdobia poistenia, získa informácie o nároku na dávky a podklady pre výpočet výšky dávok a vie si tiež overiť, či za neho zamestnávateľ odvádza poistné na sociálne poistenie. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.

Aktivácia účtu klientov

Na rozdiel od pôvodného individuálneho účtu poistenca nájde klient v novej podobe účtu aj informácie o jeho účasti v druhom dôchodkovom pilieri a online aktualizovaný prehľad o jeho poisteniach. S aktivovaným prístupom do elektronického účtu si môže klient údaje kontrolovať priebežne počas aktívneho života a podľa toho, o akú dávku má záujem.

Na aktiváciu účtu musí klient navštíviť pracovisko Sociálnej poisťovne. Prístup do účtu bude mať poistenec cez heslo a mobilnú aplikáciu alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Dôležitosť elektronickej komunikácie

„Chceme poskytnúť klientovi prehľadné informácie, ktoré o ňom máme v informačných systémoch," povedal generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. Elektronický účet poistenca podľa neho ušetrí čas klientom, ako aj zamestnancom poisťovne.

„Pandémia nám ukázala, aká dôležitá je elektronická komunikácia s klientmi," upozornil štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí, bývalý šéf Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.