Sociálna poisťovňa vyplatila prvé minimálne dôchodky, ostatné odošle do parlamentných volieb

8.1.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa už zvýšila minimálne dôchodky pre vyše 50 tisíc penzistov, ktorí túto dávku dostávali do konca minulého roka. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. "Prvá skupina vyše 50 tisíc dôchodkov už bola odoslaná poberateľom minimálnych dôchodkov a v individuálnych termínoch podľa výplaty bude priebežne doručovaná adresátom," povedal.

Lehota na priznanie dôchodku

Zvyšné minimálne penzie pre približne 120 tisíc dôchodcov poisťovňa podľa jej hovorcu priznáva a prepočítava priebežne. "Sociálna poisťovňa pracuje na tom, aby boli minimálne dôchodky vyplatené v zákonnom termíne, ktorý plynie od 1. januára," zdôraznil Višváder.

Zákon o sociálnom poistení pritom určuje poisťovni 60-dňovú lehotu na priznanie dôchodku. Táto lehota tak uplynie 29. februára tohto roka, teda v deň konania volieb do Národnej rady SR. Všetky minimálne penzie by tak mali ich poberatelia dostať do konania parlamentných volieb.

Poisťovňa má totiž podľa Višvádera v tomto období aj iné úlohy, ktoré je povinná splniť. Ide o valorizáciu 1,7 milióna dôchodkov počas januára, prepočet výšky exekučných zrážok dôchodcom s exekúciami, čo sa týka vyše 35 tisíc prípadov, zvýšenie vyše 250 tisíc dôchodkov pracujúcim dôchodcom do 31. marca tohto roka, prepočet predčasných starobných dôchodkov niektorým ženám (ročníky 1958 a 1959) v súvislosti s novým dôchodkovým vekom a poisťovňa sa musí pripraviť aj na prepočty tzv. československých dôchodkov, čo je vyše 2 tisíc prípadov.

Dôchodky sú vyššie a dostupnejšie

Od začiatku tohto roka sú minimálne dôchodky vyššie a dostupnejšie väčšiemu počtu penzistov. Minimálne penzie sa totiž namiesto životného minima naviazali na priemernú mzdu na Slovensku. Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia po novom dosahuje 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

V tomto roku tak minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia predstavuje 334,30 eura, čo je oproti vlaňajšku nárast o 55,40 eura. Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov dôchodkového poistenia sa základný minimálny dôchodok za každý rok zvyšuje o 2 % zo sumy životného minima a pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Napríklad pri 40 rokoch dôchodkového poistenia minimálna penzia tento rok dosahuje 378,50 eura a pri 50 rokoch poistenia tvorí 441,50 eura.

Zo zákona odstránili podmienku

Sociálna poisťovňa po novom priznáva minimálny dôchodok všetkým penzistom, ktorí získali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia bez ohľadu na to, z akého príjmu v daných rokoch platili sociálne odvody. Zo zákona sa totiž odstránila podmienka tzv. kvalifikovaného roku dôchodkového poistenia.

Po 1. januári 1993 sú to len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku. Napríklad v roku 2018 by podmienku kvalifikovaného roku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 244 eur mesačne.

Zrušenie podmienky získania kvalifikovaného roku poistenia tak znamená, že nebude potrebné za rok 2018 zarobiť v hrubom aspoň 244 eur mesačne. Tento krok má Sociálnej poisťovni umožniť skoršie a jednoduchšie priznanie minimálnej penzie, keďže poisťovňa nebude musieť testovať predošlý príjem penzistu.

Zvýšenie minimálnych dôchodkov a zjemnenie podmienok na ich priznanie bude podľa generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Ľubomíra Vážneho stáť Sociálnu poisťovňu približne 150 miliónov eur ročne. V rozpočte verejnej správy na roky 2020 až 2022 vláda zvýšila výdavky kapitoly rezortu práce a sociálnych vecí na tento rok pre úpravu minimálnych dôchodkov o 80,5 mil. eur.

Prvý pilier sa musí zmeniť

Kým vlani dostávalo minimálny dôchodok približne 51 tisíc penzistov, v tomto roku má ich počet podľa odhadu rezortu práce a sociálnych vecí stúpnuť na 170 tisíc, v roku 2021 na 213 tisíc a v roku 2022 má minimálnu penziu dostávať už 237 tisíc ľudí.

"Týmto opatrením sa prvý pilier stáva neudržateľným podstatne skôr. Preto sa prvý pilier bude musieť opäť meniť," povedal pre agentúru SITA predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (SDSS) Miroslav Kotov. Otázkou podľa neho je, kto toto opatrenie zaplatí.

"Či to budú ostatní dôchodcovia, ktorým sa budú valorizovať, resp. priznávať menšie dôchodky ako by boli bez tohto opatrenia, alebo to opäť hodíme na mladú generáciu formou nového dlhu alebo vyšších odvodov," dodal Kotov.

S naviazaním minimálnych dôchodkov na priemernú mzdu zásadne nesúhlasila Sociálna poisťovňa. Považovala to za nekoncepčný zásah do systému dôchodkového poistenia, potierajúci princíp zásluhovosti a prehlbujúci princíp solidarity.

Motivácia platiť poistné

"Zvyšovanie miery solidarity bude mať nepochybne dopad na motiváciu platiť poistné na dôchodkové poistenie," upozorňovala Sociálna poisťovňa. Veľké výhrady malo k novele zákona od SNS aj ministerstvo práce a sociálnych vecí, podľa ktorého ide o významné narušenie princípu zásluhovosti v dôchodkovom poistení.

Minimálny dôchodok sa na Slovensku zaviedol od júla 2015. Podmienkou pre nárok na minimálny dôchodok bolo do konca minulého roka získanie najmenej 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia.

Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok dosahoval 136 % zo sumy životného minima, čo vlani predstavovalo 278,90 eura. Suma minimálnej penzie sa zvyšovala za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body a od 40 rokov o 3 percentuálne body. Napríklad pri 45 rokoch dôchodkového poistenia minimálna penzia vlani dosahovala 352,80 eura.





